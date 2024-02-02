О политике, подростков, фантастику, войну, непростое детство и любовь, длиной в жизнь. Далее ознакомьтесь с описаниями и добавляйте фильмы в список желаний на 2024.

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Голда Меир "Моя жизнь"

Дата премьеры: 25 января

Автобиографическая книга единственной женщины, которая возглавляла израильское правительство и была одной из основательниц государства Израиль, киевлянки по происхождению, Голды Меир. Удивительная сказка о Золушке, которая родилась в бедной еврейской семье и пережила две эмиграции, а затем последовательно стала послом, министром и, в конце концов, главой правительства суверенного государства.

"Голда": смотрите онлайн трейлер фильма

Фрэнк Герберт "Дюна"

Дата премьеры: 29 февраля

Только на далекой планете Арракис добывают меланж – редчайшее вещество, которое может продлевать жизнь, способствовать межзвездным путешествиям и многое другое. Враги правящего клана Атридов захватили планету, и герцогу Полу придется заполучить коренных жителей Арракиса, чтобы повести армию против бесчисленных сил противника.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

Коллин Гувер "Брось, если любишь"

Дата премьеры: 21 июня

Лили теряет папу и снова погружается в воспоминания о непростом детстве. Дом ее родителей никогда не был уютным семейным гнездышком, ведь Лили с мамой постоянно жили в напряжении из-за агрессивного характера отца. Наконец девушка готова построить свою семью, однако сначала ей надо решиться разорвать круг страха, прощения, нерешительности и любви.

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Андрей Курков "Серые пчелы"

Дата премьеры: на 53-ем Роттердамском международном кинофестивале с 25 января

Двое мужчин – пенсионер Сергей Сергеевич и его бывший одноклассник Пашка живут в серой зоне. Они научились вести свой быт под снарядами и не боятся незваных вооруженных гостей. Но даже этот шаткий мир рушится, когда в селе появляется российский снайпер.

"Серые пчелы": смотрите онлайн трейлер фильма

Дженни Хан "Лето без тебя – не лето"

Дата премьеры: 14 июля

Это продолжение книги "Этим летом я стала красивой". После смерти Сюзанны жизнь семьи Белли и Фишеров меняется. Половина лета проходит без привычного домика на пляже, длительных посиделок у бассейна и веселых семейных вечеров. Казалось, что Белли больше никогда не поедет в Казинс, но внезапное исчезновение Конрада меняет планы девушки.