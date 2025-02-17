24 Канал подготовил подборку кинолент, снятых на основе реальных случаев, получивших огласку в интернете. Эти фильмы стоит посмотреть в компании близких или друзей.

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"Плохой гений" (2017)

Отличница Линн поступает в престижную школу, где учится элитная молодежь. Девушка происходит из небогатой семьи, поэтому чувствует себя неловко среди богачей. Однако Линн удается познакомиться с Грейс и помочь ей успешно сдать экзамен. После этого главная героиня решает брать деньги со студентов за правильные экзаменационные ответы. Девушка разрабатывает хитрую схему помощи в списывании на экзаменах, но удастся ли ей обыграть систему без ужасных последствий?

"Плохой гений": смотрите трейлер фильма онлайн

"Социальная дилемма" (2020)

Сюжет фильма рассказывает о влиянии соцсетей на поведение людей, формирование интернет-зависимости и различные манипуляции в сети. Зрители могут узнать как алгоритмы собирают данные и создают информационные пузыри, что могут менять взгляды и провоцировать конфликты. Кинолента побуждает задуматься о том, как человек может вернуть себе свободу действий в цифровую эпоху.

"Социальная дилемма": смотрите трейлер фильма онлайн

"Слендермен" (2018)

Компания подруг вызывает мифическое существо – Слендермена. Это высокий мужчина, который нет лица, одетый в черный костюм. Он занимается похищением подростков и детей, но девушек этот факт совсем не пугает. Впрочем, через некоторое время одна из подруг исчезает, а остальные – начинают видеть ужасные видения. Героини пытаются раскрыть тайну Слендермена, постепенно попадая в его ловушку.

"Слендермен": смотрите трейлер фильма онлайн

Фильмы, которые сняты на основе интернет-историй, становятся все популярнее. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром!