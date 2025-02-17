24 Канал підготував добірку кінострічок, знятих на основі реальних випадків, що набули розголосу в інтернеті. Ці фільми варто переглянути у компанії близьких або друзів.

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"Поганий геній" (2017)

Відмінниця Лінн вступає в престижну школу, де навчається елітна молодь. Дівчина походить з незаможної родини, тому відчуває себе ніяково серед багатіїв. Однак Лінн вдається познайомитися з Грейс та допомогти їй успішно скласти іспит. Після цього головна героїня вирішує брати гроші зі студентів за правильні екзаменаційні відповіді. Дівчина розробляє хитру схему допомоги у списуванні на іспитах, але чи вдасться їй обіграти систему без жахливих наслідків?

"Поганий геній": дивіться трейлер фільму онлайн

"Соціальна дилема" (2020)

Сюжет фільму розповідає про вплив соцмереж на поведінку людей, формування інтернет-залежності та різноманітні маніпуляції у мережі. Глядачі мають змогу дізнатися як алгоритми збирають дані та створюють інформаційні бульбашки, що можуть змінювати погляди та провокувати конфлікти. Кінострічка спонукає задуматися про те, як людина може повернути собі свободу дій у цифрову епоху.

"Соціальна дилема": дивіться трейлер фільму онлайн

"Слендермен" (2018)

Компанія подруг викликає міфічну істоту – Слендермена. Це високий чоловік, який немає обличчя, вбраний у чорний костюм. Він займається викраданням підлітків і дітей, але дівчат цей факт зовсім не лякає. Втім, через деякий час одна з подруг зникає, а інші – починають бачити жахливі видіння. Героїні намагаються розкрити таємницю Слендермена, поступово потрапляючи в його пастку.

"Слендермен": дивіться трейлер фільму онлайн

Фільми, які зняті на основі інтернет-історій, стають дедалі популярнішими. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!