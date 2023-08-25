10 украинских фильмов, которые следует просмотреть до конца 2023 года

Все привыкли наслаждаться фильмами американской киноиндустрии. Но наш украинский кинематограф тоже стоит внимания! Украинское кино умное, разнообразное, интересное, атмосферное, и этот список можно продолжать!

Не можете поверить? 24 Канал подготовил подборку самых крутых украинских фильмов, которые стоит посмотреть каждому украинцу и не только.

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10 современных украинских фильмов, которые стоит увидеть каждому

"Мавка"

Фэнтезийная анимация Александра Рубана и Олега Маламужа стала самым кассовым украинским кинопроектом и теперь входит в список из 20 кассовых кинолент за всю историю кинопроката в Украине.

Мавка рассказывает историю безграничных украинских лесов, которые с давних пор скрывают множество тайн и загадок. Там, среди столетних деревьев, обитают необычные мифические существа, а среди них – Мавка, Душа и новоизбранная Берегиня Леса. Ее главная задача – защищать Лес и его главное сокровище – Источник жизни – от любых посягательств людей.

"Мавка": смотрите трейлер

"Памфир"

Фильм "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого Собчук – история о хорошем семьянине, который, проходя испытание судьбы, обращает с честного пути ради своей семьи. События в ленте проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир": смотрите трейлер

"Довбуш"

События фильма разворачиваются в начале 18 века в Карпатах. Жестокое правление шляхты заставляет гуцулов искать пристань в горах. Два брата, Олекса и Иван Довбуши становятся опришками. Стремясь мести господам за убийство родителей, Довбуши становятся врагами друг друга. Один стремится к наживе, а другой – к справедливости.

Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Господство делает все возможное, чтобы подавить Довбуша. Но он их перехитряет и так распространяется легенда о карпатском рыцаре.

"Довбуш": смотрите трейлер

"Клондайк"

"Клондайк" – четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач. Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в прошлом году – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

"Клондайк": смотрите трейлер

"Щедрик"

Лента Олеси Моргунец-Исаенко показывает период Второй мировой войны и украинско-польские отношения. А своеобразным сюжетным звеном является мелодия "Щедрик", которую очень любит мама главной героини Ярославы София.

"Щедрик": смотрите трейлер

"Люксембург, Люксембург"

Второй полнометражный фильм Антонио Лукича, по сюжету которого, братья-близнецы узнают, что их пропавший давно отец заболел в Люксембурге. Они отправляются в путешествие, чтобы встретить его в последний раз. Главные роли в ленте "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

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"Я работаю на кладбище"

Черная комедия по мотивам книги Павла Белянского рассказывает о Саше, который занимается установкой памятников на кладбище. Вне заказчиков и захоронений, его окружает аура цинизма, иронии и стыков с преступностью. А также собственный внутренний конфликт. Но независимо от того, что приносит жизнь, он всегда находит место для лучения надежды.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер

"Мирный-21"

Сюжет раскрывает историю доверия и его отсутствия, загораясь событиями, которые разворачиваются на востоке Украины в начале 2014 года. Основная тема фильма отражается через призму действий луганского пограничного отряда. Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев.

"Мирный-21": смотрите трейлер

"Снайпер. Белый ворон"

Лента Марьяна Бушана основана на истории реального человека, который оставил позади пацифистские установки и выступил на защите своей земли. По словам самого режиссера, идея к фильму родилась, когда он узнал реальную историю Николая, бойца из добробата. События ленты разворачиваются в Донбассе.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите трейлер

"Носорог"

Фильм "Носорог" рассказывает о 1990-х годах, когда Украина переживала переход от Советского Союза к Независимости. На фоне этих бурных времен режиссер Олег Сенцов воспроизводит историю бывшего преступника, который вспоминает прошлое и понимает, что все его действия имели глубокий смысл и не случайны. По словам Сенцова, эта картина рассказывает настоящую украинскую историю.

"Носорог": смотрите трейлер