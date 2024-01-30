3 фильма, которые будут держать в напряжении до последней минуты

Хотя неделя только началась, но уже хочется отвлечься от обыденной рутины, хотя бы на несколько часов забыть о ежедневных заботах. Помогут в этом увлекательные фильмы с острым и интересным сюжетом.

Далее 24 Канал расскажет о трех лентах, которые "затянут" с первой минуты и не отпустят вплоть до титров.

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"Дюна" 2021

Эта фантастическая приключенческая лента является экранизацией одноименной драмы американского писателя Фрэнка Герберта. События фильма разворачиваются в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес правит по пустынной планете Арракис единственным источником редкого и чрезвычайно ценного вещества, которое помогает людям продлить жизнь и улучшить умственные способности. Тот, кто властвует над этим веществом, властвует над вселенной. Но главной проблемой стают гигантские песчаные черви, бороться с которыми приходится сыну герцога – Полу, которого сыграл неповторимый Тимоти Шаламе.

"Дюна": смотрите онлайн трейлер фильма

Уже в этом году состоится долгожданная премьера второй части "Дюны".

"Топ Ган: Меверик" 2022

Этот боевик с Томом Крузом в главной роли точно увлечет вас и еще надолго останется в памяти. Голливудский актер превратился в Меверика лучшего пилота военно-морских сил США за последние 30 лет. Теперь он готовит группу летчиков к особо опасной миссии.

"Топ Ган: Меверик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер" 2023

Эта биографическая драма является одним из претендентов на Оскар-2024. Роберт Оппенгеймер – американский ученый-физик, который во время Второй мировой войны занимался созданием атомного оружия. Эта историческая разработка происходила согласно запущенному Мангеттенскому проекту и повлекла немало изменений.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма