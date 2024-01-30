Далі 24 Канал розповість про три стрічки, які "затягнуть" з першої хвилини й не відпустять аж до титрів.

Цікаво На межі з реальністю: 5 гостросюжетних фільмів, знятих за мотивами легендарних комп'ютерних ігор

"Дюна", 2021

Ця фантастична пригодницька стрічка є екранізацією однойменної драми американського письменника Френка Герберта. Події фільму розгортаються у далекому майбутньому. Герцог Лето Атрейдес править пустельною планетою Арракіс – єдиним джерелом рідкісної та надзвичайно цінної речовини, яка допомагає людям подовжити життя та покращити розумові здібності. Той, хто панує над цією речовиною, панує над всесвітом. Та головною проблемою постають велетенські піщані черви, боротися з якими доводиться сину герцога – Полу, якого зіграв неповторний Тімоті Шаламе.

"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму

Вже цього року відбудеться довгоочікувана прем'єра другої частини "Дюни".

"Топ Ґан: Меверік", 2022

Цей бойовик з Томом Крузом у головній ролі точно захопить вас і ще надовго залишиться в пам'яті. Голлівудський актор перевтілився у Меверіка – найкращого пілота військово-морських сил США останніх 30 років. Тепер він готує групу льотчиків до особливо небезпечної місії.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер", 2023

Ця біографічна драма є однією з претендентів на Оскар-2024. Роберт Оппенгеймер – американський вчений-фізик, який у час Другої світової війни займався створенням атомної зброї. Ця історична розробка відбувалася згідно з запущеним Мангеттенським проєктом і спричинила чимало змін.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму