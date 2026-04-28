В материале 24 Канала читайте о хоррорах, которые вышли в 2026 году. Не пропустите подборку, если любите такой жанр.
Какие новые хорроры посмотреть?
"28 лет спустя: Храм костей"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Опасный союз, который заключил доктор Келсон, ставит под угрозу будущее всего человечества. Спайк встречается с Джимми Кристалом и сталкивается с кошмаром, от которого не может убежать.
В мире Храма костей инфицированные больше не являются единственной угрозой. Бояться стоит монстров среди уцелевших, ведь их жестокость страшнее любого вируса.
"На помощь"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Линда Лиддл и ее босс Брэдли Престон единственные выжившие после авиакатастрофы. Они попадают на необитаемый остров, где должность не имеет значения, теперь мужчина полностью зависит от своей подчиненной. Начинается настоящая борьба на выживание в экстремальных условиях.
"Невеста!"
- Рейтинг IMDb: 5.7/10
События фильма разворачиваются в 1930-х годах. Франкенштейн хочет создать для себя идеальную партнершу. Он отправляется в Чикаго, где встречает ученого, который предпочитает экспериментальные методы.
Мужчины оживляют тело убитой девушки, однако эксперимент превосходит все их ожидания. Эмоциональная связь девушки с Франкенштейном становится опасной.
Какие еще жуткие фильмы посмотреть?
"Не говори со злом" – это история о Луизе и Бене, которые приезжают в загородный дом своих знакомых, но впоследствии понимают, что нужно немедленно бежать.
"Птичий короб" – Мэлори вместе с двумя детьми отправляется в опасное путешествие, чтобы спастись от загадочной силы. Однако им придется проходить этот путь с завязанными глазами.