У матеріалі 24 Каналу читайте про горори, які вийшли у 2026 році.

Які нові горори подивитися?

"28 років по тому: Храм кісток"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Небезпечний союз, який уклав доктор Келсон, ставить під загрозу майбутнє всього людства. Спайк зустрічається із Джиммі Крісталом і зіштовхується з кошмаром, від якого не може втекти.

У світі Храму кісток інфіковані більше не є єдиною загрозою. Боятися варто монстрів серед уцілілих, адже їхня жорстокість страшніша на будь-який вірус.

"Допоможіть"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Лінда Ліддл та її бос Бредлі Престон єдині вижили після авіатрощі. Вони потрапляють на безлюдний острів, де посада не має значення, тепер чоловік повністю залежить від своєї підлеглої. Розпочинається справжня боротьба на виживання в екстремальних умовах.

"Наречена!"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Події фільму розгортаються у 1930-х роках. Франкенштейн хоче створити для себе ідеальну партнерку. Він відправляється до Чикаго, де зустрічає вченого, який віддає перевагу експериментальним методам.

Чоловіки оживляють тіло вбитої дівчини, проте експеримент перевершує всі їхні очікування. Емоційний зв'язок дівчини із Франкенштейном стає небезпечним.

