24 Канал розповість про декілька таких фільмів, від яких точно не захочете відірватись.

"Крихітка на мільйон", 2004

Рейтинг IMDb: 8,1

Френк Данн – відомий тренер з боксу, який переживає доволі складний період у житті. Його постійно хвилюють стосунки з донькою, які є далеко не найкращими. Та одного разу в зал приходить Меггі, яка дуже сильно хоче змінити своє життя. Її найбільша мрія – зайнятись боксом і щоб тренером став Френк. Та він вважає, що жінкам не місце на рингу, та дівчина з кав'ярні не збирається здаватись.

"Крихітка на мільйон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роккі", 1976

Рейтинг IMDb: 8,1

Роккі Бальбоа – професійний боксер, який обожнює криваві поєдинки на рингу. Його найбільша мрія – отримати пояс чемпіона світу. Щоб досягти мети спортсмен не жаліє ні суперників, ні самого себе.

"Роккі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Марті Супрім. Геній комбінацій", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

А якщо хочеться чогось новішого, то фільм із Тімоті Шаламе у головній ролі. Події фільму розгортаються в 1952 році, де головний герой Марті Маузер прагне стати найкращим гравцем у настільний теніс, стикаючись із культурними та особистими викликами. Протистояння Марті з японським гравцем Ендо є серцевиною спортивної частини фільму.

"Марті Супрім. Геній комбінацій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невидима сторона", 2009

Рейтинг IMDb: 7,7

Це біографічна спортивна драма про реальну історію Майкла Оера – бездомного підлітка, якого усиновила одна родина. Та завдяки допомозі близьких людей хлопець стає професійним гравцем в американський футбол.

"Невидима сторона": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про бій Усика з Верховеном?

Бій має стартувати орієнтовно о 21:45 за київським часом. Усик є явним фаворитом в бою проти Верховена. Майже всі експерти впевнені, що у українця не має бути проблем з подоланням супротиву від Ріко.

Організація WBC санкціонувала бій Олександра та Ріко, тому саме цей пояс українець і захищатиме. Його Усик здобув у 2024 році в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.