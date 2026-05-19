7 жутких ужастиков, которые держат в напряжении до самого финала

Страх замкнутого пространства – клаустрофобия – это один из древнейших человеческих инстинктов, кричащий о невозможности побега. В кино этот страх становится идеальной площадкой для экспериментов над человеческой психикой.

Такие фильмы описывают физическую боль в грязной уборной, социальный ад многоэтажной тюрьмы, мистику заброшенного отеля или холод бесконечных комнат-клонов. Каждая лента из подборки 24 Канала берет этот общий "фундамент" – невозможность выхода – и строит на нем уникальный лабиринт, из которого каждому зрителю придется искать собственный путь к спасению.

Какие фильмы ужасов посмотрят только самые смелые?

"Скинамаринк" (2022)

Сюжет фильма максимально лаконичный и одновременно невыносимо тревожный: двое маленьких детей просыпаются ночью в своем доме и обнаруживают, что их отец исчез, а вместе с ним исчезли все двери и окна, что вели наружу. Оставшись в ловушке дома с телевизором, который бесконечно транслирует старые мультфильмы, дети чувствуют присутствие чего-то плохого, что наблюдает за ними из темноты.

Канадский режиссер-дебютант Кайл Эдвард Болл снял ленту в экспериментальной манере: на экране мы почти не видим лиц, только фрагменты пола, углы потолка и разбросанные игрушки Lego, что создает эффект присутствия в детском кошмаре.

"Еретик" (2024)

Сюжет разворачивается вокруг двух молодых миссионерок-мормонок (их играют Софи Тэтчер и Глоя Ист), которые стучат в дверь отшельнического дома, надеясь обратить хозяина к своей вере. Однако приветливый мистер Рид, который приглашает их на чай с черничным пирогом, оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. Дверь закрывается, и девушки становятся участницами смертельной игры, где сам дом-лабиринт является смертельной ловушкой, сконструированной для проверки человеческих убеждений и выносливости.

Главное украшение фильма – крайне нетипичное амплуа для Хью Гранта. Мы привыкли видеть его как привлекательного британского джентльмена из романтических комедий, но здесь актер перевоплощается в настоящего социопата-интеллектуала. Его мистер Рид – это воплощение харизматичного зла, которое не кричит и не бегает с топором, а убивает логикой, иронией и жутким спокойствием.

"Платформа" (2019)

Сюжет переносит нас в "Дыру" – вертикальную тюрьму с сотнями этажей, посередине которой ежедневно спускается платформа с едой. Заключенные сверху пируют, поглощая деликатесы, тогда как тем, кто снизу, достаются лишь объедки или пустые тарелки. Ежемесячно заключенных рандомно перемещают между уровнями, поэтому сегодняшний король ситуации завтра может оказаться на грани голодной смерти, что превращает человеческое достоинство в роскошь, которую никто не может себе позволить.

"Платформа" – четкая метафора социального неравенства, кино о том, способны ли мы на самопожертвование и системные изменения, находясь в системе, которая поощряет только эгоизм.

Весь ужас фильма держится не столько на физическом ограничении, сколько на психологии "распределения ресурсов" – режиссер откровенно показывает, как легко человек становится зверем, когда его выживание буквально зависит от тех, кто просто находится этажом выше.

"Пила: Игра на выживание" (2004)

Сюжет начинается классически для герметичного триллера: двое незнакомцев просыпаются в грязной уборной, прикованные цепями к трубам, а посреди комнаты лежит тело с револьвером. Голос из диктофона сообщает, что они стали частью игры Конструктора – маньяка, который не убивает своих жертв сам, а заставляет их делать ужасный выбор ради сохранения жизни.

Именно здесь, в этих четырех стенах, родился один из самых узнаваемых образов хоррора XXI века и философия "ценить жизнь сквозь боль".

Режиссером ленты стал Джеймс Ван, а сценаристом – его друг Ли Воннелл (который также сыграл одну из главных ролей).

"Сияние" (1980)

Если у герметичного хоррора есть свой золотой стандарт, то это – шедевр Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.

Сюжет рассказывает о писателе-неудачнике и алкоголике Джеке Торренсе (Джек Николсон), который устраивается зимним смотрителем в пустой отель "Оверлук". Вместе с женой и маленьким сыном он оказывается отрезанным от цивилизации снежными завалами. Однако настоящей ловушкой становится разум самого Джека, который под влиянием зловещей силы этого места, абсолютной изоляции и алкоголя начинает распадаться на куски, превращая семейную идиллию в горах на кровавую охоту.

Культурная значимость "Сияния" сегодня выходит далеко за пределы жанра хоррора. Это фильм-лабиринт, где каждый кадр выстроен с математической точностью, а использование системы Stabilicam навсегда изменило то, как мы воспринимаем движение в кино, заставляя зрителя физически ощущать бесконечность – и безысходность – коридоров "Оверлука".

"Спуск" (2005)

Сюжет рассказывает о группе подруг-экстремалок, которые отправляются исследовать систему пещер в горах Аппалачи. Развлечение превращается в квест на выживание, когда выход заваливает камнями, а девушки осознают, что они не только оказались в подземной ловушке без карты, но и стали объектом охоты для таинственных антропоморфных существ, идеально приспособившихся к жизни в абсолютной темноте.

"Спуск" заслуженно считается одним из самых сильных примеров физической клаустрофобии в кино. Режиссер мастерски использует узкие лазы, где героини буквально застревают между камнями, заставляя зрителя затаить дыхание от недостатка пространства. И на это накладывается психологический распад внутри группы: в темноте пещер старые образы и скрытые секреты становятся не менее опасными, чем когти монстров. Одним словом, это эталонный герметичный хоррор, где мрак является не просто фоном, а полноценным персонажем, медленно высасывает любую надежду на свет.

"Backrooms: Закулисье" – новый фильм ужасов, который выйдет в кинотеатрах

Сюжет сосредоточен на мужчине по имени Кларк, который в пустоте заброшенного магазина наталкивается на вход в сюрреалистическое измерение: бесконечный лабиринт офисных помещений с характерными желтыми обоями и невыносимым жужжанием люминесцентных ламп.

Кларк становится заложником этого пространства, где время теряет смысл, а одержимость лабиринтом тянет его все дальше вглубь. На поиски героя отправляется психотерапевтка Мэри, которой придется столкнуться не только с физической ловушкой, но и с гнетущим ощущением того, что в этих пустых комнатах они с Кларком могут быть не одни.

Фильм стал настоящей сенсацией еще до выхода, ведь за его создание взялся Кейн Парсонс – юный визионер, который еще подростком создал на базе интернет-фольклора о "закутках" хоррор-вебсериал, набравший сотни миллионов просмотров на YouTube.

Это кино исследует страх "неправильных" помещений и дезориентации, создавая атмосферу чистого экзистенциального ужаса.

А проверить собственную устойчивость к психологическому давлению бесконечных желтых коридоров украинские зрители смогут совсем скоро – "Backrooms: Закулисье" появится в наших кинотеатрах 28 мая.