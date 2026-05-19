Такі фільми описують фізичний біль у брудній вбиральні, соціальне пекло багатоповерхової в'язниці, містику занедбаного готелю чи холод безкінечних кімнат-клонів. Кожна стрічка із добірки 24 Каналу бере цей спільний "фундамент" – неможливість виходу – і будує на ньому унікальний лабіринт, з якого кожному глядачеві доведеться шукати власний шлях до порятунку.

Дивіться також HBO шукає нову Джині Візлі: акторка, яка зіграла у 1-му сезоні "Гаррі Поттера" залишає серіал

Які фільми жахів подивляться лише найсміливіші?

"Скінамарінк" (2022)

Сюжет фільму максимально лаконічний і водночас нестерпно тривожний: двоє маленьких дітей прокидаються вночі у своєму будинку і виявляють, що їхній батько зник, а разом із ним зникли всі двері та вікна, що вели назовні. Залишившись у пастці будинку з телевізором, який безкінечно транслює старі мультфільми, діти відчувають присутність чогось лихого, що спостерігає за ними з темряви.

Канадський режисер-дебютант Кайл Едвард Болл зняв стрічку в експериментальній манері: на екрані ми майже не бачимо обличь, лише фрагменти підлоги, кути стелі та розкидані іграшки Lego, що створює ефект присутності у дитячому кошмарі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Скінамарінк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Єретик" (2024)

Сюжет розгортається навколо двох молодих місіонерок-мормонок (їх грають Софі Тетчер та Глоя Іст), які стукають у двері відлюдного будинку, сподіваючись навернути господаря до своєї віри. Проте привітний містер Рід, який запрошує їх на чай із чорничним пирогом, виявляється зовсім не тим, за кого себе видає. Двері зачиняються, і дівчата стають учасницями смертельної гри, де сам будинок-лабіринт є смертельною пасткою, сконструйованою для перевірки людських переконань і витривалості.

"Єретик": дивіться онлайн трейлер фільму

Головна окраса фільму – вкрай нетипове амплуа для Г'ю Гранта. Ми звикли бачити його як привабливого британського джентльмена з романтичних комедій, але тут актор перевтілюється на справжнього соціопата-інтелектуала. Його містер Рід – це втілення харизматичного зла, яке не кричить і не бігає з сокирою, а вбиває логікою, іронією та моторошним спокоєм.

"Платформа" (2019)

Сюжет переносить нас у "Діру" – вертикальну в'язницю з сотнями поверхів, посередині якої щодня спускається платформа з їжею. В'язні зверху бенкетують, поглинаючи делікатеси, тоді як тим, хто знизу, дістаються лише недоїдки або порожні тарілки. Щомісяця в'язнів рандомно переміщують між рівнями, тож сьогоднішній король ситуації завтра може опинитися на межі голодної смерті, що перетворює людську гідність на розкіш, яку ніхто не може собі дозволити.

"Платформа" – чітка метафора соціальної нерівності, кіно про те, чи здатні ми на самопожертву і системні зміни, перебуваючи в системі, яка заохочує лише егоїзм.

"Платформа": дивіться онлайн трейлер фільму

Весь жах фільму тримається не стільки на фізичному обмеженні, скільки на психології "розподілу ресурсів" – режисер відверто показує, як легко людина стає звіром, коли її виживання буквально залежить від тих, хто просто знаходиться поверхом вище.

"Пила: Гра на виживання" (2004)

Сюжет розпочинається класично для герметичного трилера: двоє незнайомців прокидаються у брудній вбиральні, прикуті ланцюгами до труб, а посеред кімнати лежить тіло з револьвером. Голос із диктофона повідомляє, що вони стали частиною гри Конструктора – маніяка, який не вбиває своїх жертв сам, а змушує їх робити жахливий вибір заради збереження життя.

"Пила: Гра на виживання": дивіться онлайн трейлер фільму

Саме тут, у цих чотирьох стінах, народився один із найвпізнаваніших образів горору XXI століття та філософія "цінування життя крізь біль".

Режисером стрічки став Джеймс Ван, а сценаристом – його друг Лі Воннелл (який також зіграв одну з головних ролей).

"Сяйво" (1980)

Якщо у герметичного горору є свій золотий стандарт, то це – шедевр Стенлі Кубрика за однойменним романом Стівена Кінга.

Сюжет розповідає про письменника-невдаху і алкоголіка Джека Торренса (Джек Ніколсон), який влаштовується зимовим наглядачем у порожній готель "Оверлук". Разом із дружиною та маленьким сином він опиняється відрізаним від цивілізації сніговими завалами. Проте справжньою пасткою стає розум самого Джека, який під впливом зловісної сили цього місця, абсолютної ізоляції та алкоголю починає розпадатися на шматки, перетворюючи сімейну ідилію у горах на криваве полювання.

"Сяйво": дивіться онлайн трейлер фільму

Культурна значущість "Сяйва" сьогодні виходить далеко за межі жанру горору. Це фільм-лабіринт, де кожен кадр вибудований із математичною точністю, а використання системи Stabilicam назавжди змінило те, як ми сприймаємо рух у кіно, змушуючи глядача фізично відчувати нескінченність – і безвихідь – коридорів "Оверлука".

"Спуск" (2005)

Сюжет розповідає про групу подруг-екстремалок, які відправляються досліджувати систему печер у горах Аппалачі. Розвага перетворюється на квест на виживання, коли вихід завалює камінням, а дівчата усвідомлюють, що вони не лише опинилися в підземній пастці без карти, а й стали об'єктом полювання для таємничих антропоморфних істот, що ідеально пристосувалися до життя в абсолютній темряві.

"Спуск": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спуск" заслужено вважається одним із найсильніших прикладів фізичної клаустрофобії в кіно. Режисер майстерно використовує вузькі лази, де героїні буквально застрягають між камінням, змушуючи глядача затамувати подих від нестачі простору. І на це накладається психологічний розпад усередині групи: у темряві печер старі образи та приховані секрети стають не менш небезпечними за кігті монстрів. Одним словом, це еталонний герметичний горор, де морок є не просто фоном, а повноцінним персонажем, що повільно висмоктує будь-яку надію на світло.

"Backrooms: Залаштунки" – новий фільм жахів, який вийде у кінотеатрах

Сюжет зосереджений на чоловікові на ім'я Кларк, який у порожнечі покинутого магазину натрапляє на вхід до сюрреалістичного виміру: нескінченного лабіринту офісних приміщень із характерними жовтими шпалерами та нестерпним дзижчанням люмінесцентних ламп.

Кларк стає заручником цього простору, де час втрачає сенс, а одержімість лабіринтом тягне його все далі вглиб. На пошуки героя вирушає психотерапевтка Мері, якій доведеться зіткнутися не лише з фізичною пасткою, а й з гнітючим відчуттям того, що в цих порожніх кімнатах вони із Кларком можуть бути не самі.

"Backrooms: Залаштунки": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм став справжньою сенсацією ще до виходу, адже за його створення взявся Кейн Парсонс – юний візіонер, який ще підлітком створив на базі інтернет-фольклору про "Залаштунки" горор-вебсеріал, що набрав сотні мільйонів переглядів на YouTube.

Це кіно досліджує страх "неправильних" приміщень і дезорієнтації, створюючи атмосферу чистого екзистенційного жаху.

А перевірити власну стійкість до психологічного тиску нескінченних жовтих коридорів українські глядачі зможуть зовсім скоро – "Backrooms: Залаштунки" з'явиться в наших кінотеатрах 28 травня.