Для ролі Джині Візлі HBO шукатиме нову акторку. Про це повідомляє Deadline.
Радимо У якому українському фільмі грала Джамала, яка підтримувала LELÉKA на Євробаченні-2026
Чому Грейсі Кокрейн йде з проєкту?
Після завершення роботи над першим сезоном родина юної акторки Грейсі Кокрейн повідомила, що в другому сезоні дівчинка не з'явиться. Вони подякували команді серіалу "Гаррі Поттер" за цінний досвід і час, проведений у цьому всесвіті.
Через непередбачувані обставини Грейсі ухвалила складне рішення відійти від ролі Джині Візлі в серіалі HBO "Гаррі Поттер" після першого сезону. Час, проведений у світі "Гаррі Поттера", був справді чудовим, і вона дуже вдячна Люсі Беван та всій виробничій команді за створення такого незабутнього досвіду,
– повідомили рідні юної акторки.
Грейсі Кокрейн на зйомках "Гаррі Поттера" / Фото HBO
У HBO вже відреагували на ситуацію. Там зазначили, що вдячні Грейсі за роботу над першим сезоном і побажали їй та її родині всього найкращого.
Відомо, що виробництво другого сезону стартує восени, однак хто саме виконає роль Джині Візлі в серіалі про Гаррі Поттер, наразі залишається невідомим.
Хто зіграє у серіалі про Гаррі Поттера і коли прем'єра?
- Уже 25 березня відбулась прем'єра трейлера серіалу "Гаррі Поттер". Ролик опублікували на ютуб-каналі HBO.
- Прем'єра першого сезону серіалу "Гаррі Поттер" відбудеться на Різдво 2026 року.
- У ролях першого сезону ви побачите Домініка Маклафліна, Аластера Стаута, Грейсі Кокрейн, Руарі Спунер та інших.
- Над серіалом працюють Джоан Роулінґ, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс та Девід Гейман.