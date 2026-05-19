Для ролі Джині Візлі HBO шукатиме нову акторку. Про це повідомляє Deadline.

Чому Грейсі Кокрейн йде з проєкту?

Після завершення роботи над першим сезоном родина юної акторки Грейсі Кокрейн повідомила, що в другому сезоні дівчинка не з'явиться. Вони подякували команді серіалу "Гаррі Поттер" за цінний досвід і час, проведений у цьому всесвіті.

Через непередбачувані обставини Грейсі ухвалила складне рішення відійти від ролі Джині Візлі в серіалі HBO "Гаррі Поттер" після першого сезону. Час, проведений у світі "Гаррі Поттера", був справді чудовим, і вона дуже вдячна Люсі Беван та всій виробничій команді за створення такого незабутнього досвіду,

– повідомили рідні юної акторки.

Грейсі Кокрейн на зйомках "Гаррі Поттера" / Фото HBO

У HBO вже відреагували на ситуацію. Там зазначили, що вдячні Грейсі за роботу над першим сезоном і побажали їй та її родині всього найкращого.

Відомо, що виробництво другого сезону стартує восени, однак хто саме виконає роль Джині Візлі в серіалі про Гаррі Поттер, наразі залишається невідомим.

