Україну ж цього року представила LELÉKA, яка гідно виступила на міжнародній сцені. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, в якому українському фільмі зіграла Джамала, яка за лаштунками підтримувала українську виконавицю та хвилювалася за її виступ.

Рекомендуємо 10 найновіших українських фільмів, які завірусились в соцмережах

У якому українському фільмі зіграла Джамала?

У 2024 році відбулася прем'єра української комедії "Смак свободи", режисером якої став Олександр Березань. Стрічка вийшла на великі екрани 7 березня 2024 року.

Одну з ролей у фільмі виконала українська співачка Джамала. Вона зіграла саму себе, тобто з'явилася у камео-ролі. Творці фільму розповідали, що під час роботи над сценарієм образ Джамали виник у них майже одразу. Вони зрозуміли, що артистка має стати важливою частиною цієї історії.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Не будемо розкривати усіх подробиць, але кращого зіркового камео для "Смаку свободи" бути просто не могло. Ну, і творчі імпровізації Джамали на майданчику додали нашій кулінарній романтичній комедії ще й чудового музичного настрою!

– ділилась Олена Моренцова-Шулик, співавторка та креативна продюсерка фільму.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Як зізнавалася сама Джамала, вона обожнює кіно, тому була надзвичайно рада отримати пропозицію знятися у "Смаку свободи".

Там трохи інша я: ще без смутку в очах, бо зйомки проходили до повномасштабного вторгнення – на дату виходу фільму, як і на більшість планів у нашому житті, вплинула війна. Це кіно про нас, про повагу до традицій, про їжу, якою ми так пишаємося. Зараз точно ми можемо сказати, що той самий, наш борщ, знають у всьому світі,

– розповілала Джамала.

Хоч її роль і невелика, співачка щиро тішилася можливості працювати на знімальному майданчику. Про це Джамала розповідала на своїй сторінці в інстаграмі.

Хто ще зіграв у фільмі "Смак свободи"?

Окрім Джамали, у фільмі також зіграли такі актори:

Ірина Кудашова,

Тетяна Малкова,

Томаш Собчак,

Костянтин Темляк,

Ірма Вітовська,

Римма Зюбіна та багато інших відомих акторів.

До слова, напередодні прем'єри Римма Зюбіна давала нам велике інтерв'ю. Читайте – за посиланням.

Про що сюжет фільму "Смак свободи"?

"Смак свободи" – теплий і по-справжньому сімейний фільм, тож усім, хто шукає добру та надихаючу історію про мрії, варто звернути на нього увагу.

У центрі сюжету – молода дівчина-кухарка, яка працює у придорожньому кафе, але прагне більшого: створювати вишукані страви високої кухні. Саме тому вона вирушає до Львова, аби стати шеф-кухаркою в ресторані європейської кухні.

На її шляху несподівано з'являється кулінарна книга забутої легенди української кухні – Ольга Франко. Із цього моменту життя героїні починає стрімко змінюватися.

Це історія про мрії, наполегливість і щиру любов до своєї справи та життя. І хоча подекуди стрічка може здатися дещо наївною чи передбачуваною, саме таких світлих і мотивувальних історій часто бракує сучасному кінематографу.