Украину же в этом году представила LELÉKA, которая достойно выступила на международной сцене. В материале 24 Канала рассказываем, в каком украинском фильме сыграла Джамала, которая за кулисами поддерживала украинскую исполнительницу и волновалась за ее выступление.

В каком украинском фильме сыграла Джамала?

В 2024 году состоялась премьера украинской комедии "Вкус свободы", режиссером которой стал Александр Березань. Лента вышла на большие экраны 7 марта 2024 года.

Одну из ролей в фильме исполнила украинская певица Джамала. Она сыграла саму себя, то есть появилась в камео-роли. Создатели фильма рассказывали, что во время работы над сценарием образ Джамалы возник у них почти сразу. Они поняли, что артистка должна стать важной частью этой истории.

Не будем раскрывать всех подробностей, но лучшего звездного камео для "Вкуса свободы" быть просто не могло. Ну, и творческие импровизации Джамалы на площадке добавили нашей кулинарной романтической комедии еще и замечательного музыкального настроения!

– делилась Елена Моренцова-Шулик, соавтор и креативный продюсер фильма.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

Как признавалась сама Джамала, она обожает кино, поэтому была очень рада получить предложение сняться во "Вкусе свободы".

Там немного другая я: еще без грусти в глазах, потому что съемки проходили до полномасштабного вторжения – на дату выхода фильма, как и на большинство планов в нашей жизни, повлияла война. Это кино о нас, об уважении к традициям, о еде, которой мы так гордимся. Сейчас точно мы можем сказать, что тот самый, наш борщ, знают во всем мире,

– рассказала Джамала.

Хоть ее роль и небольшая, певица искренне радовалась возможности работать на съемочной площадке. Об этом Джамала рассказывала на своей странице в инстаграме.

Кто еще сыграл в фильме "Вкус свободы"?

Кроме Джамалы, в фильме также сыграли такие актеры:

Ирина Кудашова,

Татьяна Малкова,

Томаш Собчак,

Константин Темляк,

Ирма Витовская,

Римма Зюбина и многие другие известные актеры.

О чем сюжет фильма "Вкус свободы"?

"Вкус свободы" – теплый и по-настоящему семейный фильм, поэтому всем, кто ищет добрую и вдохновляющую историю о мечтах, стоит обратить на него внимание.

В центре сюжета – молодая девушка-повар, которая работает в придорожном кафе, но стремится к большему: создавать изысканные блюда высокой кухни. Именно поэтому она отправляется во Львов, чтобы стать шеф-поваром в ресторане европейской кухни.

На ее пути неожиданно появляется кулинарная книга забытой легенды украинской кухни – Ольга Франко. С этого момента жизнь героини начинает стремительно меняться.

Это история о мечтах, настойчивость и искреннюю любовь к своему делу и жизни. И хотя иногда лента может показаться несколько наивной или предсказуемой, именно таких светлых и мотивирующих историй часто не хватает современному кинематографу.