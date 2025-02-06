Фильмы ужасов не являются исключением – много лучших творений этого жанра были созданы по мотивам книг. 24 Канал собрал культовые экранизации романов в жанре хоррора.

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"Психо"

Год: 1960

Режиссер: Альфред Хичкок

Оригинальное произведение: "Психо", Роберт Блох

Один из самых влиятельных фильмов ужасов за историю кино может обязан своим успехом оригинальному роману, который вышел на год раньше. В центре сюжета – встреча секретарши Марион Крейн, которая сбежала из города с деньгами своего босса, и скромного Нормана Бейтса, который заботится о больной матери. После их разговора в мотеле Марион решает вернуть украденное, но в ту же ночь ее убивают.

"Психо": смотрите трейлер онлайн

"Изгоняющий дьявола"

Год: 1973

Режиссер: Уильям Фридкин

Оригинальное произведение: "Экзорцист", Уильям Питер Блэтти

Фильм рассказывает о 12-летней Риган, которая одержима таинственным и отвратительным демоном. Ее семья пытается спасти девочку и обращается за помощью к католическим священникам. Лента по тону и стилю очень близка к оригинальному произведению, ведь автор был продюсером и сценаристом и в конце концов получил Оскар.

"Изгоняющий дьявола": смотрите трейлер онлайн

"Сияние"

Год: 1980

Режиссёр: Стэнли Кубрик

Оригинальное произведение: "Сияние", Стивен Кинг

Среди всех экранизаций Стивена Кинга эта имела наибольший успех благодаря изящному повествованию и увлекательной атмосфере. Хотя сам автор не был в восторге из-за некоторых отклонений от оригинала. В центре фильма – Джек Торренс, который устраивается на работу в отдаленный отель и переезжает туда с семьей. Предыдущий смотритель сошел с ума и убил свою семью. Джек сталкивается с подобной ситуацией.

"Сияние": смотрите трейлер онлайн

"Молчание ягнят"

Год: 1991

Режиссер: Джонатан Демми

Оригинальное произведение: "Молчание ягнят", Томас Харрис

Адаптация второго романа о Ганнибале Лекторе стал топом среди психологических триллеров. Она рассказывает о бывшем специалисте ФБР Уилле Грэме, который должен поймать жестокого серийного убийцу. Он обращается за помощью к Ганнибалу Лектору, который ранее был блестящим психиатром. Эта экранизация стала культовым культурным явлением, завоевала Оскар и побудила автора к новым произведениям о Лекторе.

"Молчание ягнят": смотрите трейлер онлайн

"Дракула"

Год: 1931

Режиссер: Тод Броунинг, Карл Фройнд

Оригинальное произведение: "Дракула", Брэм Стокер

Один из самых известных монстров в хоррорах – Дракула – загадочный вампир, который путешествует в Англию из Трансильвании. Он охотится на людей, питаясь их кровью. Дракула теперь является лицом вампиров в популярной культуре, хоть оригинальная книга не получила популярности до экранизации. Именно фильм и актерская игра создала Дракулу как полноценного персонажа из ужасов.

"Дракула": смотрите трейлер онлайн