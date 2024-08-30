3 жутких фильма на Netflix, которые стоит посмотреть любителям напряженных сюжетов

Стриминговая платформа Netflix постоянно расширяет свою библиотеку, предлагая новые фильмы разных жанров. Однако особой популярностью пользуются жуткие ужастики.

Если вы являетесь поклонником этого жанра, в нашей новой подборке Кино 24 вы найдете лучшие ленты, которые помогут вам насладиться самыми захватывающими и страшными моментами в мире хорроров. Выбирайте фильм из нашей подборки и готовьтесь к вечеру, полного ужаса и адреналина.

Смотрите также Киноманы фанатеют от сериала "Черное зеркало" на Netflix: почему ленту должен посмотреть каждый

"Я думаю со всем этим покончить"

Джейк отправляется на отдаленную ферму, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Это важный шаг в их отношениях, ведь Джейк надеется, что встреча с семьей поможет укрепить их связь. Однако, иронично, но девушка Джейка именно сейчас намерена порвать с ним. Она оказывается в затруднительном положении, не зная, как именно это решение повлияет на их отношения и что делать дальше.

Прибыв на ферму, Джейк и его девушка сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами. В доме родителей Джейка происходит что-то странное. Атмосфера вокруг становится все более напряженной, и сами потенциальные родственники начинают вести себя подозрительно.

"Я думаю со всем этим покончить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"

Американский телесериал-антология ужасов, создан Гильермо дель Торо для Netflix, является адаптацией его одноименного рассказа. Этот сериал представляет собой коллекцию из восьми уникальных хоррор-историй, каждая из которых вносит свой особый вклад в жанр ужасов.

Каждая серия является отдельной историей, бросающей вызов традиционным канонам жанра. Сериал использует инновационный подход, комбинируя элементы классических ужасов с новыми, неожиданными сюжетными ходами и стилистическими решениями.

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Его дом"

Бол и Риал вместе с дочерью отправляются в опасное путешествие, спасая себя из охваченного войной Южного Судана. Их путь ведет через море на шаткой лодке, но во время переправы случается несчастный случай: девочка тонет. После трагедии, которая разлучает их с драгоценной дочерью, Бол и Риал находят убежище в Великобритании, где получают статус мигрантов и возможность адаптироваться к новой жизни.

Им предоставляют жилье, которое должно служить для них новым началом, однако радость от получения стабильности и безопасности быстро сменяется на тревогу. Ночь за ночью в новом доме начинают происходить странные и непонятные события. Бол и Риал замечают признаки присутствия потусторонней сущности, которая наполняет их ночи страхом и беспокойством.

Выбирайте ленту, от которой у вас мурашки по телу и наслаждайтесь адреналином уже этим вечером.