Якщо ви є шанувальником цього жанру, у нашій новій добірці Кіно 24 ви знайдете найкращі стрічки, які допоможуть вам насолодитися найзахопливішими та найстрашнішими моментами у світі хоррорів. Обирайте фільм з нашої добірки й готуйтеся до вечора, сповненого жаху та адреналіну.

Дивіться також Кіномани фанатіють від серіалу "Чорне дзеркало" на Netflix: чому стрічку має переглянути кожен

"Я думаю з усім цим покінчити"

Джейк вирушає на віддалену ферму, щоб познайомити свою дівчину з батьками. Це важливий крок у їхніх стосунках, адже Джейк сподівається, що зустріч з родиною допоможе укріпити їхній зв’язок. Проте, іронічно, але дівчина Джейка саме зараз має намір порвати з ним. Вона опиняється в скрутному становищі, не знаючи, як саме це рішення вплине на їхні стосунки й що робити далі.

Прибувши на ферму, Джейк та його дівчина стикаються з непередбаченими обставинами. У будинку батьків Джейка відбувається щось дивне. Атмосфера навколо стає все більш напруженою, і самі потенційні родичі починають поводитися підозріло.

"Я думаю з усім цим покінчити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо"

Американський телесеріал-антологія жахів, створений Ґільєрмо дель Торо для Netflix, є адаптацією його однойменного оповідання. Цей серіал являє собою колекцію з восьми унікальних горор-історій, кожна з яких вносить свій особливий внесок у жанр жахів.

Кожна серія є окремою історією, що кидає виклик традиційним канонам жанру. Серіал використовує інноваційний підхід, комбінуючи елементи класичних жахів з новими, несподіваними сюжетними ходами та стилістичними рішеннями.

"Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Його дім"

Бол і Ріал разом із донькою вирушають у небезпечну подорож, рятуючи себе з охопленого війною Південного Судану. Їхній шлях веде через море на хисткому човні, але під час переправи трапляється нещасний випадок: дівчинка тоне. Після трагедії, яка розлучає їх із дорогоцінною дочкою, Бол і Ріал знаходять притулок у Великобританії, де отримують статус мігрантів і можливість адаптуватися до нового життя.

Їм надають житло, яке має слугувати для них новим початком, проте радість від отримання стабільності й безпеки швидко змінюється на тривогу. Ніч за ніччю в новому будинку починають відбуватися дивні та незрозумілі події. Бол і Ріал помічають ознаки присутності потойбічної сутності, яка наповнює їхні ночі страхом і неспокоєм.

Обирайте стрічку, від якої у вас мурашки по тілу та насолоджуйтесь адреналіном уже цього вечора.