Это действительно произошло: 3 культовых фильма ужасов, от которых стынет кровь в жилах

Выдуманные чудовища пугают ровно до тех пор, пока идут титры. Однако настоящий страх возникает тогда, когда экранные кошмары оказываются хроникой реальной жизни.

Режиссеры часто черпают вдохновение из жутких архивов криминалистов и наблюдений за аномальными явлениями, превращая человеческие трагедии в самые напряженные киноистории. 24 Канал собрал проверенные временем хорроры, основанные на реальных событиях, которые гарантированно заставят вас проверить замки на дверях перед сном.

"Заклятие" (2013)

Рейтинг IMDb – 7,5

События фильма воссоздают реальное дело известных американских исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Супруги приезжают на отдаленную ферму в Род-Айленде. Там семья Перронов сталкивается с непонятной темной сущностью. С каждым днем потустороннее присутствие в доме становится все более агрессивным, превращая жизнь родителей и пяти дочерей в борьбу за выживание.

"Заклятие": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят режиссуру Джеймса Вана, атмосферу фильма и убедительную игру Патрика Уилсона и Веры Фармиги. В то же время некоторые обозреватели отмечают чрезмерное использование знакомых жанровых клише о проклятых домах и скрипучих дверях.

"Экзорцист" (1973)

Рейтинг IMDb – 8,1

В основу культовой картины легла задокументированная история сеанса изгнания нечистой силы из мальчика из Мэриленда в конце 1940-х годов. По сюжету, 12-летняя Риган неожиданно начинает проявлять нечеловеческую физическую силу и говорить чужими голосами. Медицинские обследования не дают никакого результата, поэтому отчаявшаяся мать обращается за помощью к католической церкви. Двое священников берутся за изнурительный ритуал экзорцизма, где на кону стоит не только жизнь девочки, но и их собственная вера.

"Экзорцист": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют фильм революционной вехой в кинематографе. Они отмечают психологическое напряжение, убедительные визуальные эффекты и глубину драмы.

"Техасская резня бензопилой" (1974)

Рейтинг IMDb – 7,4

Сюжет фильма о путешествии подростков по американской глубинке является художественным замыслом, впрочем, образ главного злодея Кожаного Лица и жуткий антураж его жилища режиссер Тоуб Гупер позаимствовал у реального серийного убийцы Эда Гейна. Компания молодых людей останавливается на заброшенной ферме в Техасе и еще не подозревает о соседстве с семьей каннибалов. Один за другим друзья попадают в ловушку маньяка в маске из человеческой кожи, который не знает пощады к чужакам.

"Техасская резня бензопилой": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают феноменальный звуковой дизайн и уникальную способность картины вызывать первобытный ужас с помощью минимальных визуальных средств. Однако часть критиков жалуется на монотонную волну криков и намеренное отсутствие глубокого психологического раскрытия второстепенных героев.

Кстати, у нас для вас есть подборка легендарных фильмов ужасов 2000-х, которые мы все смотрели на кассетах и дисках.