Режисери часто черпають натхнення з моторошних архівів криміналістів та спостережень за аномальними явищами, перетворюючи людські трагедії на найнапруженіші кіноісторії. 24 Канал зібрав перевірені часом горори, засновані на реальних подіях, які гарантовано змусять перевірити замки на дверях перед сном.

"Закляття" (2013)

Рейтинг IMDb – 7,5

Події фільму відтворюють реальну справу відомих американських дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Ворренів. Подружжя приїжджає на віддалену ферму в Род-Айленді. Там родина Перронів стикається з незрозумілою темною сутністю. З кожним днем потойбічна активність у будинку стає агресивнішою, перетворюючи життя батьків і п'ятьох доньок на боротьбу за виживання.

"Закляття": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять режисуру Джеймса Вана, атмосферу фільму та переконливу гру Патріка Вілсона й Віри Фарміги. Водночас деякі оглядачі зауважують надмірну експлуатацію знайомих жанрових кліше про прокляті будинки та скрипучі двері.

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"Екзорцист" (1973)

Рейтинг IMDb – 8,1

В основу культової картини лягла задокументована історія сеансу вигнання нечистої сили з хлопчика з Меріленду наприкінці 1940-х років. За сюжетом, 12-річна Ріган несподівано починає проявляти нелюдську фізичну силу та говорити чужими голосами. Медичні обстеження не дають жодного результату, через що зневірена мати звертається за допомогою до католицької церкви. Двоє священників беруться за виснажливий ритуал екзорцизму, де на кону стоїть не лише життя дівчинки, але і їхня власна віра.

"Екзорцист": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають фільм революційною віхою кінематографа. Вони відзначають психологічну напругу, переконливі візуальні ефекти та глибину драми.

"Техаська різанина бензопилою" (1974)

Рейтинг IMDb – 7,4

Сюжет стрічки про подорож підлітків американською глибинкою є художнім задумом, втім, образ головного лиходія Шкіряного Обличчя та моторошний антураж його оселі режисер Тоуб Гупер списав із реального серійного вбивці Еда Гейна. Компанія молодих людей зупиняється на закинутій фермі в Техасі та ще не підозрює про сусідство з родиною канібалів. Один за одним друзі опиняються в пастці маніяка в масці з людської шкіри, який не знає жалю до чужинців.

"Техаська різанина бензопилою": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають феноменальний звуковий дизайн та унікальну здатність стрічки викликати первісний жах мінімальними візуальними засобами. Проте частина критиків нарікає на монотонну хвилю криків і навмисну відсутність глибокого психологічного розкриття другорядних героїв.

До речі, маємо для вас добірку легендарних фільмів жахів 2000-х, які ми всі дивилися на касетах і дисках.