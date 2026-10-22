Эти фильмы должны посмотреть все, кто любит "Оно" Стивена Кинга

"24 Канал" собрал пять фильмов, которые стоит посмотреть поклонникам хоррора "Оно" по роману Стивена Кинга. Здесь также есть жуткие городки, опасные незнакомцы, сверхъестественные существа и подростки, которым вместо летних каникул приходится спасать свои жизни.

Реклама Adv

популярные видео

"Черный телефон", 2022

Жанр: ужасы, мистика, триллер.

IMDb: 6,9

В небольшом американском городке бесследно исчезают дети. Однажды жертвой загадочного похитителя в жуткой маске становится 13-летний Финни. Мальчика запирают в подвале, где висит старый телефон, который давно не работает. Но вдруг он начинает звонить. И на другом конце трубки – голоса предыдущих жертв убийцы. Похоже, даже после смерти они не против помочь сорвать планы маньяка.

Что говорят критики: Фильм получил 81% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят жуткую атмосферу и игру Итана Хоука, хотя некоторым критикам картина показалась недостаточно страшной.

Реклама

"Черный телефон": смотреть трейлер

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Лето 84", 2018

Жанр: детектив, триллер, ужасы.

IMDb: 6,7

Четверо друзей решают провести летние каникулы с пользой. Правда, вместо пляжа и вечеринок они берутся за поиски серийного убийцы, терроризирующего их городок. Главным подозреваемым становится сосед одного из ребят – приветливый полицейский, которого все уважают. И пока взрослые считают подростков фантазерами, те все ближе подбираются к страшной правде.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 70% положительных рецензий. Обозреватели отмечают напряженные моменты, но замечают, что создатели слишком увлеклись ностальгией по 1980-м.

"Лето 84": смотреть трейлер

"Страшные истории для рассказывания в темноте", 2019

Жанр: ужасы, мистика, триллер.

IMDb: 6,2

Группа подростков решает исследовать заброшенный дом, о котором местные жители рассказывают жуткие легенды. Там они находят книгу со страшными историями. Казалось бы, обычная литература для любителей пощекотать нервы. Но есть нюанс: все написанное начинает сбываться, а на страницах появляются новые имена будущих жертв. Теперь друзьям предстоит выяснить, как остановить проклятие, пока книга не дописала их собственную историю.

Реклама

Что говорят критики: Фильм получил 78% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики хвалят атмосферу, жутких монстров и удачное сочетание подростковых приключений с ужасами.

"Страшные истории для рассказывания в темноте": смотреть трейлер

"Улица страха. Часть 1: 1994", 2021

Жанр: ужасы, слэшер, мистический триллер.

IMDb: 6,2

Городок Шейдисайд имеет репутацию места, где регулярно происходят жестокие убийства. После очередной трагедии группа подростков начинает подозревать, что все эти преступления связаны между собой. Вскоре друзья выясняют, что город на протяжении веков находится под влиянием загадочного проклятия. А хуже всего то, что теперь они сами оказались на мушке сверхъестественного зла.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм имеет 84% положительных рецензий. Обозреватели отмечают атмосферу классических слэшеров, динамичный сюжет и удачные отсылки к хоррорам 1990-х.

"Улица страха. Часть 1: 1994": смотреть трейлер

Реклама

"Первая ведьма", 2019

Жанр: мистика, ужасы, триллер.

IMDb: 5,8



Подросток Бен приезжает на лето к отцу в небольшой городок. Но вместо спокойного отдыха начинает замечать странные вещи в соседском доме. Вскоре парень понимает, что за внешностью обычной женщины скрывается древняя ведьма, которая охотится на детей. Конечно, взрослые не слишком спешат верить его рассказам. Классика жанра: когда подросток говорит, что соседка – монстр, ему советуют меньше фантазировать.

Что говорят критики: Фильм получил 74% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают мрачную атмосферу, удачные страшилки и неожиданные сюжетные повороты, хотя и признают, что фильм не слишком оригинален.

"Первая ведьма": смотреть трейлер

Ну и, если продолжать тему фильмов ужасов, то у нас для вас есть идеальный подборку экранизаций Стивена Кинга.