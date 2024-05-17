Хорроры для многих – это способ преодолеть собственные страхи и даже стресс, хоть такой метод подходит не всем. В подборке Кино 24 вы найдете 2 фильма с высоким рейтингом, которые понравятся любителям жутких историй.

К слову Нокаут от ярких эмоций: 3 лучшие фильмы о боксерах

"Изгоняющий дьявола"

Год выпуска: 1973

Режиссёр: Уильям Фридкин

Рейтинг IMDb: 8.1

Известная актриса Крис Макнил замечает странные приступы у 12-летней дочери. Девочка была раньше вежливой и послушной, но теперь ее характер стал ужасным. Врачи разводят руками, тем временем ситуация ухудшается. Из-за Риган умирает режиссер Деннингс – нет сомнений, что у девочки заболевание. Но католический пастор Каррас имеет другое мнение: Риган одержима дьяволом.

"Изгоняющий дьявола": смотрите трейлер онлайн

Этот классический фильм ужасов точно заслуживает вашего просмотра. Он был номинирован на 10 премий Оскара, но получил только две из них. Интересно, что по версии еженедельника Entertainment Weekly фильм "Экзорцист" признан самым страшным за всю историю кино.

"Чужой"

Год выпуска: 1979

Режиссер: Ридли Скотт

Рейтинг IMDb: 8.5

События фильма происходят в далеком будущем, когда привычными становятся инопланетные командировки. Один из экипажей астронавтов получает сигнал бедствия с неизвестной планеты. Группа отправляется на разведку и находит корабль, попавший в катастрофу. В нем обнаруживают труп пилота-инопланетянина.

На корабле спасатели находят непонятные коконы. Один из них раскрылся от прикосновения: монстр из него выпрыгивает и присасывается к лицу помощника капитана, прожигая его защитный костюм. Капитан решает не бросать товарища, а забрать его вместе с существом на буксир, что становится большой ошибкой.

"Чужой": смотрите трейлер онлайн

Если вам больше интересны научно-фантастические фильмы, эта кинокартина точно вызовет мороз по коже. Эта лента получила ряд наград, отличий и номинаций, среди которых Оскар. Британский журнал Empire дал ему 33 позицию в списке лучших фильмов всех времен.