Стоящие просмотра: 6 увлекательных фильмов, в которых события происходят в течение одного дня

Самые выдающиеся фильмы в истории кино отличаются как по времени трансляции, так и по продолжительности повествования. Какие-то рассказывают о целых поколениях одной семьи, а другие могут сосредотачиваться на коротком промежутке времени.

24 Канал собрал фильмы, действие которых происходит в течение одного дня. Это обеспечивает высокий уровень напряжения, динамичность, акцент на важных моментах, что делает ленты обязательными к просмотру.

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"Делай как надо"

Фильм Спайка Ли показывает день из жизни людей, которые живут в Бруклине в конце 80-х. В центре сюжета – курьер из пиццерии, которой руководит итало-американец и его сын-расист. Фильм, получивший номинации на Оскар и престижные награды, рассказывает о природе предубеждений и стереотипов.

"Делай как надо": смотрите трейлер онлайн

"12 разгневанных мужчин"

Фильм рассказывает о напряженном заседании присяжных. Один из них пытается изменить мнение других относительно приговора – большинство считают, что подсудимый виновен. Оригинальный подход к фильму, действия которого происходят почти в одной комнате, сделал его интересным и полноценным.

"12 разгневанных мужчин": смотрите трейлер онлайн

"Собачий полдень"

Сюжет основан на реальной истории об ограблении бруклинского банка. У парней, которые планировали совершить грабеж, все идет не по плану. Они вынуждены держать заложников, чтобы договориться с полицией. Эти переговоры продолжаются целый день.

"Собачий полдень": смотрите трейлер онлайн

"Кто боится Вирджинии Вульф?"

Фильм рассказывает о муже и жене, которые играют друг с другом в эмоционально жестокие игры. После вечеринки к ним пришли гости, которым на протяжении вечера становится все некомфортнее. Здесь события происходят ночью.

"Кто боится Вирджинии Вульф?": смотрите трейлер онлайн

"До восхода солнца"

Американец Джесси и француженка Селин встречаются в поезде и решают провести один день в Вене. Фильм задает вопрос: смогут ли молодые люди разойтись с восходом солнца и сможет ли внезапное знакомство перерасти в отношения?

"До восхода солнца": смотрите трейлер онлайн

"Реалити" (2023)

Молодая женщина, которая служит в американской разведке, получила уважение коллег и немалые знания. Впереди – только успех и блестящая карьера. Все меняется, когда она решает опубликовать секретные данные о вмешательстве россиян в выборы президента США. В фильме показывают допрос Реалити.

"Реалити": смотрите трейлер онлайн