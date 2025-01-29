24 Канал зібрав фільми, дія яких відбувається упродовж одного дня. Це забезпечує високий рівень напруги, динамічність, акцент на важливих моментах, що робить стрічки обов'язковими до перегляду.

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"Роби як треба"

Фільм Спайка Лі показує день з життя людей, які живуть у Брукліні наприкінці 80-х. У центрі сюжету – кур'єр з піцерії, якою керує італо-американець та його син-расист. Фільм, що отримав номінації на Оскар і престижні нагороди, розповідає про природу упереджень та стереотипів.

"Роби як треба": дивіться трейлер онлайн

"12 розгніваних чоловіків"

Фільм розповідає про напружене засідання присяжних. Один з них намагається змінити думку інших щодо вироку – більшість вважають, що підсудний винний. Оригінальний підхід до фільму, дії якого відбуваються майже в одній кімнаті, зробив його цікавим та повноцінним.

"12 розгніваних чоловіків": дивіться трейлер онлайн

"Собачий полудень"

Сюжет заснований та реальній історії про пограбування бруклінського банку. У хлопців, які планували здійснити грабіж, все йде не за планом. Вони змушені тримати заручників, щоб домовитись з поліцією. Ці перемовини тривають цілий день.

"Собачий полудень": дивіться трейлер онлайн

"Хто боїться Вірджинії Вульф?"

Фільм розповідає про чоловіка й дружину, які грають одне з одним в емоційно жорстокі ігри. Після вечірки до них завітали гості, яким упродовж вечора стає дедалі некомфортніше. Тут події відбуваються вночі.

"Хто боїться Вірджинії Вульф?": дивіться трейлер онлайн

"До сходу сонця"

Американець Джессі та француженка Селін зустрічаються в поїзді та вирішують провести один день у Відні. Фільм ставить запитання: чи зможуть молоді люди розійтись зі сходом сонця та чи зможе раптове знайомство перерости у стосунки?

"До сходу сонця": дивіться трейлер онлайн

"Реаліті" (2023)

Молода жінка, яка служить в американській розвідці, здобула повагу колег та чималі знання. Попереду – лише успіх та блискуча кар'єра. Все змінюється, коли вона вирішує опублікувати секретні дані про втручання росіян у вибори президента США. У фільмі показують допит Реаліті.

"Реаліті": дивіться трейлер онлайн