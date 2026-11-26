24 Канал собрал пять криминальных фильмов, которые стоит посмотреть тем, кому нравится атмосфера новой игры Rockstar. Здесь есть и преступники с большими амбициями, и полицейские под прикрытием, и приключения, после которых герои уже не смогут вернуться к прежней жизни.

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"Место под соснами" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: криминальная драма, триллер.

Райан Гослинг играет Люка – мотокаскадера, который узнает, что у него есть маленький сын. Мужчина хочет обеспечить семью, но денег от выступлений ему не хватает. Поэтому он соглашается на предложение местного механика и начинает грабить банки. Сначала все кажется тщательно продуманным планом, однако очередное преступление приводит Люка к столкновению с молодым полицейским Эйвери (Брэдли Купер). С этого момента история приобретает совершенно иной масштаб: решения двух мужчин влияют не только на их судьбы, но и на жизни их детей. Фильм особенно интересен тем, что не превращает криминал в красивое приключение, а показывает цену решений, которые уже невозможно отменить. Мотоциклы, ограбления и противостояние с законом придают ей тот самый настрой, который сейчас обсуждают в контексте GTA 6.

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Смотрите трейлер фильма "Место под соснами" онлайн:

"Полиция Майами: Отдел нравов" (2006)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: криминальный боевик, триллер.

Сонни Крокетт (Колин Фаррелл) и Рикардо Таббс (Джейми Фокс) работают детективами в отделе по борьбе с наркотиками. Их новое задание – проникнуть в окружение влиятельного наркоторговца и собрать доказательства против его преступной сети. Для этого напарники выдают себя за контрабандистов и постепенно становятся частью опасного мира, в котором нельзя доверять даже самым близким знакомым. Ситуация осложняется, когда Сонни влюбляется в Изабеллу (Гун Ли), которая связана с криминальным боссом. Теперь детектив рискует не только провалить операцию, но и потерять контроль над собственной жизнью. Фильм Майкла Манна стоит посмотреть ради его особой эстетики: ночные клубы, роскошные яхты, прибрежные трассы и Майами, которое совсем не похоже на беззаботный курорт с туристических открыток.

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Смотрите трейлер фильма "Полиция Майами: Отдел нравов" онлайн:

"Безумные каникулы" (2012)

Рейтинг IMDb: 5,3/10

Жанр: криминальная драма, триллер.

Селена Гомес, Ванесса Хадженс и Эшли Бенсон в ролях студенток, которые решили провести каникулы совсем не так, как планировали бы их родители. Четыре подруги мечтают попасть на весенние вечеринки во Флориде, но у них нет достаточно денег. Выход они находят довольно радикальный – грабят ресторан. После ареста девушек неожиданно уволил местный наркодилер Элиен (Джеймс Франко). Он открывает им двери в мир вечеринок, оружия и криминальных разборок. Особенность фильма – его контрастность: яркие купальники, музыка, бассейны и беззаботные танцы постепенно сменяются сценами, в которых уже совсем не до веселья. Это одна из тех картин, где красивый отдых очень быстро выходит из-под контроля.

Смотрите официальный трейлер фильма "Безумные каникулы" онлайн:

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"Кровью и потом: Анаболики" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: криминальная комедия, боевик.

Дэниел Луго (Марк Уолберг) работает фитнес-тренером и убежден, что заслуживает гораздо большего, чем имеет. Он хочет разбогатеть, поэтому вовлекает двух знакомых бодибилдеров в план похищения состоятельного бизнесмена. Мужчины рассчитывают быстро получить деньги и наконец-то жить в роскоши, но совершенно не учитывают, насколько сложным может оказаться преступление. Вместо идеального ограбления начинается череда нелепых решений, которые все сильнее втягивают героев в криминальную историю. Самое интересное, что сюжет основан на реальных событиях, которые происходили во Флориде в 1990-х годах. Поэтому за комедийными сценами и фирменным юмором Майкла Бэя стоит история настоящего преступления.

Смотрите официальный трейлер фильма "Кровью и потом: Анаболики" онлайн:

"Плохие парни 2" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,6/10

Жанр: боевик, криминальная комедия.

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Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) – напарники, у которых совершенно разные характеры, но вместе они способны распутать даже самое сложное дело. На этот раз детективы выходят на след наркобарона, который пытается захватить контроль над поставками наркотиков в Майами. Параллельно Маркус узнает, что его сестра Сидни встречается с Майком, и это создает дополнительные проблемы в их отношениях. В отличие от предыдущих фильмов в подборке, здесь на первом плане не психология преступников, а бешеная динамика полицейской операции. Режиссер Майкл Бэй не скупится на зрелища: грандиозные автомобильные погони, перестрелки, взрывы и поездки из Майами на Кубу. А остроумные перепалки главных героев не дают фильму превратиться в сплошной экшн.

Смотрите трейлер фильма "Плохие парни 2" онлайн:

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