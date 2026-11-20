Как сообщает Variety, генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник объяснил, почему одна из самых популярных видеоигровых франшиз до сих пор не получила полноценной киноадаптации.

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По словам руководителя компании, проблема вовсе не в отсутствии интереса со стороны Голливуда. Просто Take-Two не спешит отдавать свою самую ценную франшизу в чужие руки.

"Мы очень осторожно подходим к расширению наших франшиз. Мы могли бы снять фильм или сериал, если бы наши творческие команды действительно этого хотели", – пояснил Зельник.

Он подчеркнул, что компания не исключает возможности экранизации, однако предъявляет к таким проектам чрезвычайно высокие требования.

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История знает немало случаев, когда популярную видеоигру пытались превратить в киноблокбастер, а в результате получалось нечто, что хотелось бы поскорее стереть из памяти.

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Таким примером Зельник назвал фильм "Бордерлендс" (Borderlands) 2024 года. Несмотря на звездный актерский состав, картина провалилась в прокате и получила преимущественно негативные отзывы.

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GTA / Фото Rockstar Games.



По мнению руководителя Take-Two, даже успешная экранизация не всегда приносит владельцам игры достаточно прибыли, чтобы оправдать риски.

"Мы предпочитаем сами контролировать свою судьбу", – подытожил Зельник.

Поэтому пока Голливуд превращает видеоигры в фильмы и сериалы, Rockstar Games сосредотачивается на развитии собственных проектов.

Кстати, 19 ноября 2026 года вышла долгожданная GTA 6. В центре сюжета – криминальный дуэт Джейсона и Люсии, которых уже сравнивают с современными Бонни и Клайдом. Герои пытаются выжить в вымышленном Вайс-Сити, где преступность давно стала частью местного колорита.

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