Як повідомляє Variety, генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник пояснив, чому одна з найпопулярніших відеоігрових франшиз досі не отримала повноцінної кіноадаптації.

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популярні відео

За словами керівника компанії, проблема зовсім не у відсутності зацікавленості Голлівуду. Просто Take-Two не поспішає віддавати свою найціннішу франшизу в чужі руки.

Ми дуже обережно ставимося до розширення наших франшиз. Ми могли б зняти фільм чи серіал, якби наші творчі команди справді цього хотіли, – пояснив Зельник.

Він наголосив, що компанія не відкидає можливості екранізації, однак висуває до таких проєктів надзвичайно високі вимоги.

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Історія знає чимало випадків, коли популярну відеогру намагалися перетворити на кіноблокбастер, а в результаті виходило щось, що хотілося швидше видалити з пам'яті.

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Одним із таких прикладів Зельник назвав фільм "Бордерлендз" (Borderlands) 2024 року. Попри зірковий акторський склад, стрічка провалилася в прокаті та отримала переважно негативні відгуки.

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GTA / Фото Rockstar Games.



На думку керівника Take-Two, навіть успішна екранізація не завжди приносить власникам гри достатньо вигоди, щоб виправдати ризики.

Ми воліємо самі контролювати свою долю, – підсумував Зельник.

Тож поки Голлівуд перетворює відеоігри на фільми й серіали, Rockstar Games зосереджується на розвитку власних проєктів.

До речі, 19 листопада 2026 року вийшла довгоочікувана GTA 6. У центрі сюжету – кримінальний дует Джейсона та Люсії, яких уже порівнюють із сучасними Бонні та Клайдом. Герої намагаються вижити у вигаданому Вайс-Сіті, де злочинність давно стала частиною місцевого колориту.

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