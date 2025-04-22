3 высокорейтинговые драмы, которые разобьют сердце и заставят плакать даже самых стойких

Если вы чувствуете душевную усталость, тогда точно стоит сделать паузу. Иногда полезно будет даже хорошо поплакать. В этом часто помогают фильмы.

Мы собрали для вас высокорейтинговые драмы, которые смогут довести до слез. В новой подборке от Кино 24 ищите своего фаворита.

Советуем Блестящий высокорейтинговый детектив, который точно оценит каждый любитель жанра

"Мы для всех чужие"

В центре сюжета одинокий сценарист Адам, который проживает в почти пустой высотке в окрестностях Лондона. Единственный его сосед – молчаливый мужчина, по имени Гарри.

С каждым днем между ними завязывается странная, но доверительная дружба. И чем больше Адам узнает о Гарри, то больше открывается непонятного. Постепенно он приходит к ошеломляющему открытию: его родители, которых он считал давно умершими, могут быть живыми.

"Мы для всех чужие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Потерянные иллюзии"

В центре сюжета одаренный, но бедный поэт Люсьен Шардон приезжает в Париж в поисках славы и успеха.

В самой столице амбиций и триумфов он проходит через разочарования, постепенно теряя моральные ориентиры. Оказавшись на самом дне, он начинает осознавать истинную цену своих амбиций.

"Утраченные иллюзии": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отверженные"

По сюжету, действие происходит в начале XIX века. Европа стоит на пороге революционных изменений. Бывший каторжник Жан Вальжан, озлобленный после 19 лет в тюрьме, попадает в дом доброго епископа из города Динь. Эта встреча навсегда меняет его жизнь.

"Отверженные": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, если вы хотите расслабиться с родными, мы нашли для вас блестящую приключенческую семейную комедию для семейного просмотра.