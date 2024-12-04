24 Канал подготовил подборку высокорейтинговых лент, которые стоит посмотреть вечером. Эти фильмы точно не позволят вам заскучать.

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"Люди в черном" (1997)

На Землю регулярно прибывают пришельцы, но об этом никто не знает благодаря секретному агентству "Люди в черном". Ее члены контролируют деятельность инопланетных существ и способствуют защите планеты от потенциальных угроз. Все агенты, одеты в черные костюмы, могут пользоваться новейшими технологиями, чтобы сохранять тайну пришельцев от обычных людей. Молодой полицейский Джей только вступил в ряды агентства, поэтому еще изучает все тонкости работы от своего напарника Кея. Мужчинам придется столкнуться с испытаниями и спасти Землю от тотального уничтожения.

"Люди в черном": смотрите трейлер онлайн

"Начало" (2010)

Кобб, чтобы скрыть свое криминальное прошлое, соглашается похищать тайны людей, проникая в их сны. Однажды главный герой получает специальное задание – узнать важную информацию у одного состоятельного мужчины. Однако не все так просто. Дело в том, что этот богач слишком умный и может понять, что что-то не так. Поэтому Кобб начинает размышлять над многоуровневой схемой, которая сможет построить другой мир, что заставит усомниться в его реальности.

"Начало": смотрите трейлер онлайн

"Игра Молли" (2017)

Молли Блум занималась спортом на протяжении жизни, пока не получила серьезную травму. Ей пришлось оставить карьеру лыжницы и переехать в Лос-Анджелес. Там она устраивается на работу в бар и неосознанно становится участницей частных азартных игр, в которых участвуют голливудские звезды. Молли зарабатывает нешуточные деньги, поэтому решает создать собственное казино в номере отеля. Успеху девушки нет предела – ее клиенты приносят все больше и больше средств в бизнес. Блум знакомится с представителями мафии, но еще не знает, что именно ее ждет после сотрудничества с ними.

"Игра Молли": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы обеспечат вам удачный вечер. Поэтому выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!