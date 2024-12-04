На днях Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов, которые выбирают украинцы, пишет 24 Канал. Среди них – рождественские комедии, мультфильмы и многое другое.

Не пропустите 3 фильма с новогодней атмосферой, которые стоит посмотреть на Netflix

"Наша маленькая тайна"

Двое бывших неожиданно обнаруживают, что должны вместе провести Рождество. Все из-за их новых партнеров, которые являются родственниками. Теперь экс-паре придется делать вид уважения, хотя на самом деле они терпеть друг друга не могут. Качественно продуманный план вдруг выходит из-под контроля.

"Наша маленькая тайна": смотрите трейлер онлайн

"Зачарованные"

Мультфильм рассказывает об увлекательном путешествии принцессы Эллиан. Она оказывается в водовороте необычных приключений, когда загадочное заклинание угрожает ее королевству. Оно превратило ее родителей – короля и королеву Лумбрии – в страшных существ.

В Лумбрии теперь царит хаос и страх, поэтому принцесса должна решить эти сложные задачи – вернуть родителям их настоящий вид и мир и процветание родной земле.

"Зачарованные": смотрите трейлер онлайн

"Праздничные джентльмены"

Танцовщица Эшли возвращается в родной город и узнает, что театральная студия родителей едва держится на плаву. Чтобы спасти семейный бизнес, она организует спектакль с участием местных мужчин. Среди танцовщиков-любителей – парень Люк, который становится важной фигурой не только на сцене, но и в жизни Эшли.

"Праздничные джентльмены": смотрите трейлер онлайн

В список самых популярных лент в Украине за период с 25 ноября по 1 декабря также попали фильмы: