На днях Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов, которые выбирают украинцы, пишет 24 Канал. Среди них – рождественские комедии, мультфильмы и многое другое.
Не пропустите 3 фильма с новогодней атмосферой, которые стоит посмотреть на Netflix
"Наша маленькая тайна"
Двое бывших неожиданно обнаруживают, что должны вместе провести Рождество. Все из-за их новых партнеров, которые являются родственниками. Теперь экс-паре придется делать вид уважения, хотя на самом деле они терпеть друг друга не могут. Качественно продуманный план вдруг выходит из-под контроля.
"Наша маленькая тайна": смотрите трейлер онлайн
"Зачарованные"
Мультфильм рассказывает об увлекательном путешествии принцессы Эллиан. Она оказывается в водовороте необычных приключений, когда загадочное заклинание угрожает ее королевству. Оно превратило ее родителей – короля и королеву Лумбрии – в страшных существ.
В Лумбрии теперь царит хаос и страх, поэтому принцесса должна решить эти сложные задачи – вернуть родителям их настоящий вид и мир и процветание родной земле.
"Зачарованные": смотрите трейлер онлайн
"Праздничные джентльмены"
Танцовщица Эшли возвращается в родной город и узнает, что театральная студия родителей едва держится на плаву. Чтобы спасти семейный бизнес, она организует спектакль с участием местных мужчин. Среди танцовщиков-любителей – парень Люк, который становится важной фигурой не только на сцене, но и в жизни Эшли.
"Праздничные джентльмены": смотрите трейлер онлайн
В список самых популярных лент в Украине за период с 25 ноября по 1 декабря также попали фильмы:
- "Джой: Чудо жизни";
- "GTMAX";
- "Мадагаскар 2: Побег в Африку";
- "Конотопская ведьма";
- "SMS перед Рождеством";
- "Трансформеры: Время Звероботов";
- "Встретимся на следующее Рождество".