24 канал подготовил подборку лент с праздничной атмосферой, которые можно посмотреть на Netflix. От семейных комедий до трогательных историй о чуде – эти фильмы помогут настроиться на нужное настроение и почувствовать магию зимних вечеров.

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"Пара на праздники" (2020)

Сюжет разворачивается вокруг Слоун и Джексон, которые решили спасти Рождество друг друга. Девушка уже устала от разговоров своих родственников, которые часто напоминают ей о ее одиночестве. В то же время Джексон всегда поддерживал идею свободных отношений. Герои договариваются провести вместе время на семейных мероприятиях, но между ними не должны возникнуть чувства. К чему приведет такой план и удастся ли Слоун и Джексону его придерживаться?

"Пара на праздники": смотрите трейлер онлайн

" Замок на Рождество " (2021)

Известная писательница Софи попала в скандал после выхода своей новой книги. Женщина уже смирилась с возмущением поклонников, но скандал на ток-шоу стал последней каплей. Главная героиня отправляется в отпуск в село, где родился ее отец. Там Софи замечает старинный замок, в который сразу влюбляется. И вот женщина решает его приобрести, но владелец Майлз, шотландский герцог, отказывается от этой сделки. Сначала герои будут спорить и уже будет казаться, что они никогда не поймут друг друга, но через некоторое время их отношения достигнут нового уровня.

"Замок на Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Горячий снеговик" (2024)

Несколько лет назад Кэтрин потеряла своего мужа, поэтому теперь живет одна. Убитая горем вдова однажды неожиданно становится свидетельницей чуда – снеговик ожил у нее на глазах и предстал в виде привлекательного молодого человека. Его появление буквально спасло женщину от негативных мыслей и несчастья. Кэтрин влюбилась в снеговика и испытывает очень теплые и нежные чувства к нему. Ее жизнь снова имеет смысл, но снег имеет свойство таять.

"Горячий снеговик": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы понравятся любителям семейных лент и романтических комедий. Выбирайте киноработу из перечня и наслаждайтесь просмотром!