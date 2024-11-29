Зимние вечера – идеальное время, чтобы завернуться в теплый плед, налить чашку ароматного какао и окунуться в атмосферу рождественского чуда. 24 Канал подготовил три сериала, которые наполнят дом теплом и магией праздника.

К слову Покорил украинских киноманов: какой сериал стал лидером просмотров на Netflix

"Дэш и Лили"

Год: 2020

Количество серий: 8

Сериал рассказывает о двух кардинально разных подростках из Нью-Йорка, которые начинают общаться с помощью переписок. В канун Рождества Дэш и Лили по очереди делают записи в одном красном блокноте, который оставляют в разных частях города.

"Дэш и Лили": смотрите трейлер онлайн

"Домой на Рождество"

Год: 2020

Количество серий: 12 (2 сезона)

В центре сюжета норвежского сериала – Иоганна, которая устала от постоянных надоедливых вопросов о ее отношениях. Перед очередными праздниками она решает найти себе бойфренда, которого планирует привезти домой на Рождество. Для этого у Иоганны есть 24 дня.

"Домой на Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Ненавижу Рождество"

Год: 2022

Количество серий: 12 (2 сезона)

На семейном застолье Джанна сообщает родственникам, что у нее появился парень. Обрадованные этой новостью, они приглашают пару на рождественский ужин, хоть не подозревают, что на самом деле девушка соврала. Теперь Джанни придется распутывать эту непростую ситуацию.

"Ненавижу Рождество": смотрите трейлер онлайн