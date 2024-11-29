Зимові вечори – ідеальний час, щоб загорнутися в теплий плед, налити чашку ароматного какао і поринути в атмосферу різдвяного дива. 24 Канал підготував три серіали, які наповнять дім теплом і магією свята.

До слова Підкорив українських кіноманів: який серіал став лідером переглядів на Netflix

"Деш і Лілі"

Рік: 2020

Кількість серій: 8

Серіал розповідає про двох кардинально різних підлітків з Нью-Йорка, які починають спілкуватися з допомогою листувань. Напередодні Різдва Деш та Лілі по черзі роблять записи в одному червоному блокноті, який залишають в різних частинах міста.

"Деш і Лілі": дивіться трейлер онлайн

"Додому на Різдво"

Рік: 2020

Кількість серій: 12 (2 сезони)

У центрі сюжету норвезького серіалу – Йоганна, яка втомилась від постійних набридливих запитань про її стосунки. Перед черговими святами вона вирішує знайти собі бойфренда, якого планує привезти додому на Різдво. Для цього в Йоганни є 24 дні.

"Додому на Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Ненавиджу Різдво"

Рік: 2022

Кількість серій: 12 (2 сезони)

На сімейному застіллі Джанна повідомляє родичам, що в неї з'явився хлопець. Втішені цією новиною, вони запрошують пару на різдвяну вечерю, хоч не підозрюють, що насправді дівчина збрехала. Тепер Джанні доведеться розплутувати цю непросту ситуацію.

"Ненавиджу Різдво": дивіться трейлер онлайн