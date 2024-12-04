Днями Netflix оновив рейтинг найпопулярніших фільмів, які обирають українці, пише 24 Канал. Серед них – різдвяні комедії, мультфільми та багато іншого.

Не пропустіть 3 фільми з новорічною атмосферою, які варто подивитися на Netflix

"Наша маленька таємниця"

Двоє колишніх несподівано виявляють, що мусять разом провести Різдво. Все через їхніх нових партнерів, які є родичами. Тепер експарі доведеться вдавати повагу, хоч насправді вони терпіти одне одного не можуть. Якісно продуманий план раптом виходить з-під контролю.

"Наша маленька таємниця": дивіться трейлер онлайн

"Зачаровані"

Мультфільм розповідає про захопливу мандрівку принцеси Елліан. Вона опиняється у вирі незвичних пригод, коли загадкове заклинання загрожує її королівству. Воно перетворило її батьків – короля й королеву Лумбрії – на страшних істот.

У Лумбрії тепер панує хаос і страх, тому принцеса має розв'язати ці складні завдання – повернути батькам їхній справжній вигляд та мир і процвітання рідній землі.

"Зачаровані": дивіться трейлер онлайн

"Святкові джентльмени"

Танцівниця Ешлі повертається до рідного міста й дізнається, що театральна студія батьків ледь тримається на плаву. Щоб врятувати сімейний бізнес, вона організовує виставу за участю місцевих чоловіків. Серед танцівників-аматорів – хлопець Люк, який стає важливою фігурою не тільки на сцені, але й в житті Ешлі.

"Святкові джентльмени": дивіться трейлер онлайн

У список найпопулярніших стрічок в Україні за період з 25 листопада до 1 грудня також потрапили фільми: