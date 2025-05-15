7 топовых фильмов на вечер, которые держат зрителей в напряжении до последней минуты

Тема экзорцизма в кино всегда вызывала особый, почти первобытный ужас. История о вселении могущественной злой сущности в беззащитного человека и сложный ритуал изгнания дьявола не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Эти фильмы не просто пугают жуткими образами и звуками – они поднимают глубокие вопросы веры, морали и страха перед неизвестным.

В этой подборке Кино 24 собрали семь лент, которые считаются одними из самых ярких представителей этого жуткого направления хоррора. Каждый из этих фильмов по-своему исследует феномен одержимости и процедуру экзорцизма, а также заставляет задуматься о существовании сил, лежащих за пределами человеческого понимания.

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"Экзорцист" (1973)

Фильм режиссера Уильяма Фридкина, который является экранизацией одноименного романа Уильяма Питера Блетти, стал настоящим культурным феноменом, и по праву считается одним из самых страшных фильмов ужасов всех времен.

Сюжет разворачивается вокруг двенадцатилетней Риган МакНил, которая начинает демонстрировать тревожные изменения в поведении. Ее мать, актриса Крис МакНил, сначала считает, что это психологические проблемы, но когда медицинские обследования не дают результатов, она обращается за помощью к священнику и психиатру, отцу Дэмиену Каррасу.

"Экзорцист": смотрите онлайн трейлер фильма

Впоследствии становится очевидно, что девочка одержима могущественным демоном, и для ее спасения вызывают опытного экзорциста, отца Ланкастера Меррина. Фильм мастерски сочетает психологический саспенс с потрясающими визуальными эффектами, демонстрируя ужасные проявления одержимости и напряженный ритуал экзорцизма.

Лента имела невероятный коммерческий успех и стала одним из самых кассовых фильмов всех времен на момент выхода. "Экзорцист" также получил десять номинаций на Оскар, включая самую престижную – "Лучший фильм", – и две из них выиграл: за лучший адаптированный сценарий и лучший звук. Несмотря на противоречивые отзывы и протесты религиозных групп, фильм стал культовым и по сей день считается классикой жанра ужасов.

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"Шесть демонов Эмили Роуз" (2005)

Лента мастерски сочетает элементы фильма ужасов и судебной драмы, погружая зрителя в жуткую историю студентки Эмили Роуз, умершей после серии экзорцизмов. Сюжет разворачивается вокруг судебного процесса над отцом Ричардом Муром, священником, который проводил эти обряды и был обвинен в непредумышленном убийстве.

В зале суда раскрываются ужасные события, предшествовавшие смерти Эмили: ее странное поведение, приступы, во время которых она говорила на неизвестных языках, и убеждение, что ее телом завладели шесть разных демонов. Защитница отца Мура, адвокат-атеистка Эрин Брунер, пытается найти научное объяснение трагедии, тогда как прокурор Итан Томас настаивает на уголовной ответственности для священника.

"Шесть демонов Эмили Роуз": смотрите онлайн трейлер фильма

В основу ленты легла книга Фелиситас Гудман "Изгнание дьявола из Аннелиз Михаэль", которая рассказывает о реальных событиях 1976 года, когда в результате обрядов экзорцизма, регулярно происходивших в течение 10 месяцев, умерла немка, по имени Аннелиза Михель.

Фильм "Шесть демонов Эмили Роуз" переосмысливает эту историю, балансируя между рациональным скептицизмом и возможностью сверхъестественного вмешательства, оставляя зрителя в напряжении относительно истинной природы того, что произошло с девушкой.

"Последнее изгнание дьявола" (2010)

Лента режиссера Даниэля Штамма предлагает свежий взгляд на фильмы об экзорцизме, используя для создания ощущения реальности и напряженности псевдодокументальную стилистику. И зрители оценили этот ход.

Сюжет разворачивается вокруг харизматичного, но циничного священника Коттона Маркуса, который провел множество фальшивых экзорцизмов, зарабатывая на вере наивных прихожан. Решив заснять свой последний обряд, чтобы раскрыть "мошенничество" экзорцизма, Коттон вместе со съемочной группой отправляется к семье, живущей на ферме в глуши Луизианы.

"Последнее изгнание дьявола": смотрите онлайн трейлер фильма

Там они встречают шестнадцатилетнюю Нелл Свитцер, которую ее отец считает одержимой демоном. Сначала Коттон уверен, что найдет очередной случай психического расстройства, но чем глубже он погружается в это дело, тем яснее осознает, что его последний экзорцизм очень отличается от всех предыдущих, проведенных за долгие годы..

"Сундучок проклятия" (2012)

Специальные ритуалы изгнания демонов существуют не только в христианстве, но и в других религиях – в частности в иудаизме. И именно иудейский ритуал можно увидеть в этом фильме режиссера Уле Борнедаля.

Сюжет разворачивается вокруг разведенного отца, Клайда Бренека, который покупает на распродаже старинную деревянную шкатулку для своей младшей дочери Эмили. Но шкатулка оказывается проклятой: под ее влиянием Эмили постепенно становится замкнутой, агрессивной, и ее поведение приобретает все более странные и жуткие черты. Клайд сначала настроен скептически, но со временем осознает, что шкатулка является вместилищем злого духа, диббука из еврейской мифологии, который постепенно завладевает его дочерью.

"Сундук проклятия": смотрите онлайн трейлер фильма

Поняв, что жизнь Эмили в опасности, Клайд вынужден обратиться за помощью к цадику, чтобы провести сложный и опасный ритуал изгнания демона.

Фильм мастерски нагнетает напряжение, показывая постепенное ухудшение состояния Эмили и отчаянные попытки отца спасти своего ребенка от потусторонней силы.

"Заклятие" (2013)

Сюжет режиссера Джеймса Вана основан на реальных делах известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов.

в 1971 году они приезжают на помощь семье Перрон, которую терроризирует темная сущность в их новом доме на уединенной ферме. Столкнувшись с мощной демонической силой, Уоррены вынуждены применить весь свой опыт и духовную силу, чтобы защитить семью от ужасной угрозы. Фильм мастерски сочетает элементы классического фильма о доме с привидениями с жуткими сценами экзорцизма.

"Заклятие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Экзорцист Ватикана" (2023)

Фильм предлагает взгляд на экзорцизм с точки зрения реальной фигуры – отца Габриэле Аморта, главного экзорциста Ватикана.

Сюжет ленты, основанной на мемуарах Аморта, разворачивается вокруг расследования ужасного случая одержимости маленького мальчика Генри в древнем аббатстве в Испании. Отец Аморт, известный своими нетрадиционными методами и скептическим отношением к некоторым церковным догмам, вместе с местным священником отцом Томасом Эсквабалем пытается разобраться в природе зла, завладевшего ребенком. Их расследование постепенно раскрывает многовековой заговор и демонскую силу, которая имеет связь с самой историей Ватикана.

"Экзорцист Ватикана": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента сочетает историю об экзорцизме с элементами детектива и триллера, предлагая зрителям напряженную борьбу не только за душу мальчика, но и за раскрытие древних тайн.

"Ритуал" (2025)

Эта лента рассказывает о наиболее задокументированном случае экзорцизма – изгнания демонов из Эммы Шмидт, также известной как Анна Эклунд (из-за чрезмерного внимания медиа женщине пришлось менять имя).

Легендарный Аль Пачино играет здесь реального экзорциста Теофилуса Ризингера, который в целом провел в Америке около 22 обрядов изгнания, что является рекордным количеством. По сюжету, Теофилиус и его ассистент Джозеф Штайгер соглашаются провести серию сложных ритуалов экзорцизма, чтобы спасти молодую девушку, по имени Эмма, охваченную страшной одержимостью. Однако один из святых отцов имеет кризис веры, а другой – вынужден утолять отголоски собственного бурного прошлого.

"Ритуал": смотрите онлайн трейлер фильма

Удастся ли священникам преодолеть собственных внутренних демонов и объединить свои усилия ради общей победы над дьяволом, который мучает невинную девушку? Узнаем в кино уже 5 июня, когда страшный и зловещий "Ритуал" выйдет в украинский прокат.