Но есть и много других увлекательных украинских сериалов, поражающих своим сюжетом. Если вам нравятся такие ленты – выбирайте своего фаворита из новой подборки Кино 24.

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"Парочка следователей"

"Парочка следователей" - один из самых популярных украинских сериалов современности. Его детективный сюжет уже успел влюбить в себя миллионы зрителей по всему миру. Более того, недавно состоялась премьера сериала на Netflix.

По сюжету, девушка, по имени София, которая только что закончила академию, начинает работу в отделе особо опасных преступлений. Ее задача – сплотить команду и расследовать сложные дела, случающиеся ежедневно в Украине и в мире. Ей придется налаживать отношения, искать ответы и находить компромиссы.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

"Следователь"

Главная героиня сериала – Ася Ясинская, следователь из Киева, которая из-за личных трудностей вынуждена переехать в другой город.

Там она берется за расследование новых преступлений и параллельно пытается выяснить правду об убийстве своего брата, произошедшем десять лет назад.

"Следователь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Телохранитель"

8-серийная криминальная мелодрама о борьбе за власть, родственные связи и опасность, что скрывается за знакомыми лицами. После гибели родителей в автокатастрофе пять лет назад Екатерина стала единственной наследницей мощного холдинга, который ее отец создал с нуля. Теперь она вынуждена взять на себя руководство семейным бизнесом, что автоматически делает ее мишенью.

"Телохранитель": смотрите онлайн трейлер сериала

Екатерина живет в одном доме с самыми близкими людьми: семьей тети Риты, которая стала для нее второй матерью, и свекровью Людмилой Петровной, что помогает воспитывать ее маленькую дочь Киру. Но всего один день способен перевернуть все – трагедия, которая изменит ее жизнь, откроет истинные лица тех, кому она доверяла больше всего.