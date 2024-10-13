Если вы обожаете триллеры: 5 топовых фильмов об отчаянной попытке продлить молодость

В украинский прокат сатирический хоррор-триллер "Субстанция" выходит уже 10 октября. Его сняла режиссер Корали Фарже ("Месть") и получила приз Каннского кинофестиваля этого года за лучший сценарий. А для исполнительницы главной роли, несравненной Деми Мур, эта лента стала успешным возвращением на большие экраны.

В общем, на фестивалях, где была представлена "Субстанция", эта лента уже зарекомендовала себя, как история нашпигована неожиданными режиссерскими решениями. В материале Кино 24 смотрите, какие еще фильмы стоят вашего внимания.

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"Субстанция"

В основу сюжета его автор Корали Фарже заложила историю суперзвезды Элизабет Спаркл (Деми Мур). Из-за возраста главную героиню – обладательницу премии Оскар – перестают снимать в кино, поэтому ей приходится записывать видеоуроки по аэробике.

Но как только Элизабет исполняется 50, ее увольняют даже из этого фитнес-шоу. Тогда женщина рискует применить загадочную "Субстанцию" – препарат для репликации клеток, что создает лучшую версию человека. Так на свет появляется молодая, прекрасная, совершенная Сью (Маргарет Кволли). А Элизабет приходится пожалеть о ее появлении.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все еще Элис"

Эту невероятно пронзительную драму Ричард Гладсен и Уош Уэстморленд сняли по мотивам одноименного романа Лизы Дженовы. А на главную роль профессора лингвистики, начавшей терять память, они позвали несравненную Джулианну Мур. Актрисе этот фильм принес сразу восемь престижных наград в категории "лучшая женская роль".

Драма получилась надрывной и полной грусти, ведь насыщенная жизнь главной героини Элис Хауленд (Джулианна Мур) переворачивается с ног на голову, когда она внезапно начинает забывать слова. Полной сил и энергии женщине ставят диагноз Альцгеймер. Болезнь начала проявляться у Элис в довольно раннем, как для этого диагноза, возрасте – 50 лет.

С тех пор героиня начинает в буквальном смысле отвоевывать свою жизнь и собственную личность у страшной болезни. Чтобы держать свою память в тонусе, она записывает личные вопросы, на которые старается отвечать каждое утро. А на случай, если Элис окончательно проиграет болезни, она записывает для себя видеообращение и прячет снотворные таблетки для того, чтобы самовольно уйти из жизни. Но осуществит ли она задуманное?

"Все еще Элис": смотрите онлайн трейлер фильма

"Время"

Критики считают, что в этом фильме режиссеру удалось рассказать о любви, которая сильнее страха старения и страха смерти.

По сюжету, супружеская пара, находящаяся на грани развода, приезжает на последний отдых со своими детьми, после которого планирует рассказать им о предстоящем разрыве. На острове к семье присоединяются и другие отдыхающие. Все вместе предвкушают спокойный отдых, пока каждый, кто находится на острове не начинает стремительно стареть, а отсчет отведенного жизни иногда ведется на минуты.

"Время": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь"

Интересно, что почти весь фильм, кроме первой сцены, снят в одной локации – французской квартире пожилой пары музыкантов.

По сюжету, любовь пары подвергается испытанию, когда восьмидесятилетняя Энн (Эманнуэль Рива) после инсульта оказывается в инвалидной коляске. Ее муж Жорж (Жан-Луи Трентиньян) принимается старательно ухаживать за любимой женщиной. Но когда Жорж осознает, что жене уже не станет лучше, ему приходится решиться на отчаянный шаг, который в конце концов увековечивает их с женой любовь и побеждает неумолимую жестокость старости.

"Любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Век Аделайн"

По сюжету, проблему старения главной героини Аделайн за нее решил случай – после автокатастрофы она просто прекратила стареть. Казалось бы, воплотилась мечта каждой зрелой женщины – внешность замерла в самом расцвете своей красоты. Однако, для Аделайн это стало настоящей проблемой – каждые десять лет женщине приходится менять место жительства, документы и окружение. А главное, Аделайн приходится уходить от мужчин, которых любит. В конце, именно любовь заставляет женщину задуматься, решится ли она прекратить свой бесконечный марафон.

"Век Аделайн": смотрите онлайн трейлер фильма

Музыку для ленты написал композитор Роб Симонсен. А в трейлере звучит чувственная композиция Ланы Дель Рей "Life Is Beautiful".