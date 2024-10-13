Загалом, на фестивалях, де була представлена "Субстанція", ця стрічка вже зарекомендувала себе, як історія нашпигована неочікуваними режисерськими рішеннями. У матеріалі Кіно 24 дивіться, які ще фільми вартують вашої уваги.

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"Субстанція"

В основу сюжету його авторка Коралі Фарже заклала історію суперзірки Елізабет Спаркл (Демі Мур). Через вік головну героїню – володарку премії Оскар – перестають знімати у кіно, тож їй доводиться записувати відеоуроки з аеробіки.

Та щойно Елізабет виповнюється 50, її звільняють навіть із цього фітнес-шоу. Тоді жінка ризикує застосувати загадкову "Субстанцію" – препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так на світ з'являється молода, прекрасна, досконала Сью (Маргарет Кволлі). А Елізабет доводиться пошкодувати про її появу.

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все ще Еліс"

Цю неймовірно пронизливу драму Річард Гладсен та Уош Уестморленд зняли за мотивами однойменного роману Лізи Дженови. А на головну роль професорки лінгвістики, що почала втрачати пам'ять, вони покликали незрівнянну Джуліанну Мур. Акторці цей фільм приніс одразу вісім престижних нагород у категорії "найкраща жіноча роль".

Драма вийшла надривною та сповненою суму, адже насичене життя головної героїні Еліс Хауленд (Джуліанна Мур) перевертається з ніг на голову, коли вона раптово починає забувати слова. Сповненій сил та енергії жінці ставлять діагноз Альцгеймер. Хвороба почала проявлятись в Еліс у доволі ранньому, як для цього діагнозу, віці – 50 років.

З того часу героїня починає в буквальному сенсі відвойовувати своє життя та власну особистість у страшної хвороби. Щоб тримати свою пам'ять у тонусі, вона записує особисті питання, на які намагається відповідати кожного ранку. А на випадок, якщо Еліс остаточно програє хворобі, вона записує для себе відеозвернення та ховає снодійні пігулки для того, щоб самовільно піти з життя. Та чи здійснить вона задумане?

"Все ще Еліс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Час"

Критики вважають, що в цьому фільмі режисеру вдалось розказати про любов, яка є сильнішою за страх старіння та страх смерті.

За сюжетом, подружня пара, що перебуває на межі розлучення, приїздить на останній відпочинок зі своїми дітьми, після якого планує розказати їм про майбутній розрив. На острові до родини приєднуються й інші відпочивальники. Усі разом передчувають спокійний відпочинок, аж поки кожен, хто перебуває на острові не починає стрімко старішати, а відлік відведеного життя подекуди ведеться на хвилини.

"Час": дивіться онлайн трейлер фільму

"Любов"

Цікаво, що майже весь фільм, окрім першої сцени, відзнятий в одній локації – французькій квартирі похилої пари музикантів.

За сюжетом, любов пари піддається випробуванню, коли вісімдесятирічна Енн (Еманнуель Ріва) після інсульту опиняється в інвалідному візку. Її чоловік Жорж (Жан-Луї Трентіньян) приймається старанно доглядати за коханою жінкою. Та коли Жорж усвідомлює, що дружині вже не стане краще, йому доводиться наважитись на відчайдушний крок, який зрештою увіковічнює їхнє з дружиною кохання та перемагає невблаганну жорстокість старості.

"Любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Століття Аделайн"

За сюжетом, проблему старіння головної героїні Аделайн за неї вирішив випадок – після автокатастрофи вона просто припинила старіти. Здавалося б, втілилась мрія кожної зрілої жінки – зовнішність завмерла у самому розквіті своєї краси. Однак, для Аделайн це стало справжньою проблемою – кожні десять років жінці доводиться змінювати місце проживання, документи та оточення. А головне, Аделайн доводиться йти від чоловіків, яких любить. Врешті, саме кохання змушує жінку задуматись, чи наважиться вона припинити свій нескінченний марафон.

"Століття Аделайн": дивіться онлайн трейлер фільму

Музику для стрічки написав композитор Роб Сімонсен. А у трейлері звучить чуттєва композиція Лани Дель Рей "Life Is Beautiful".