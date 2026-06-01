Чтобы начать лето ярко, выбирайте для просмотра атмосферные фильмы. В материале 24 Канала рассказываем о лентах, которые помогут настроиться на летнее настроение.

Какие фильмы посмотреть в первый день лета?

"Под солнцем Тосканы"

Это фильм 2003 года, который точно стоит посмотреть в первый день лета. Он сочетает в себе жанры комедии, драмы и мелодрамы. Сюжет разворачивается вокруг женщины по имени Фрэнсис Мейс, которая переживает мучительный развод с мужем и погружается в апатию и депрессию. Это влияет не только на ее эмоциональное состояние, но и на профессиональную жизнь – писательница больше не может работать.

Поэтому подруга решает, что пришло время перемен, и предлагает поехать в Италию, чтобы развеяться. Именно там Фрэнсис по-настоящему начинает новую жизнь: покупает старинную виллу, находит новых друзей и постепенно снова открывает себя для искренней любви.

"Королевство полной луны"

Этот фильм вышел на экраны в 2012 году. События разворачиваются на острове у побережья Новой Англии в 1965 году. Двое 12-летних подростков влюбляются друг в друга, заключают тайный союз и убегают от взрослых. Пока местные службы и родители пытаются найти детей, на острове надвигается мощная буря, которая переворачивает жизнь жителей вверх дном.

Это теплая история о первой любви, приключениях и романтике, которую особенно атмосферно смотреть именно в начале лета.