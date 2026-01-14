От игры до настоящего блокбастера: 6 культовых фильмов и сериалов по мотивам известных видеоигр

Еще не так давно новость об экранизации популярной видеоигры вызывала у фанатов скорее скепсис, чем предвкушение праздника. Однако с годами ситуация кардинально изменилась: киноиндустрия наконец научилась не просто копировать механику геймплея, а выхватывать саму суть игровых вселенных, их атмосферу, сложную психологию героев и уникальный визуальный код.

Современные шоураннеры и режиссеры, которые сами выросли с джойстиками в руках, относятся к первоисточникам с почти религиозным пиететом, что позволяет создавать шедевры вроде "Последних из нас" или визуально безупречного "Аркейна". В этой подборке 24 Канала мы вспомним как проверенную временем классику, так и свежие премьеры, включая "Сайлент Хилл. Возвращение", которое обещает задать новую планку для киноадаптаций игр в жанре survival horror.

Какие культовые фильмы и сериалы сняли по компьютерным играм?

"Последние из нас"

Когда за экранизацию культовой игры от студии Naughty Dog взялся шоураннер сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин вместе с создателем оригинальной истории Нилом Дракманном, ожидания были огромными. Первый сезон сериала от HBO стал настоящим культурным взрывом и образцом того, как надо переносить игровые миры на экран. История контрабандиста Джоэла и подростка Элли, которые пробираются через постапокалиптические США, где люди превратились в зомби, управляемых грибом-кордицепсом, поразила зрителей своей психологической глубиной и визуальной реалистичностью.

Первый сезон собрал рекордные просмотры, уступив лишь "Дому Дракона", и получил восемь статуэток "Эмми", доказав, что экранизация видеоигры может быть настоящим искусством.

Однако путь следующего сезона, который базируется на второй части игры The Last of Us, оказался значительно тернистее. Несмотря на неизменно высокое качество постановки и актерской игры, проект столкнулся с гораздо более сдержанным приемом из-за радикальных сюжетных решений и смену фокуса с центрального дуэта на новых персонажей. Если первый сезон был единодушным триумфом, то второй стал сложным вызовом для аудитории, продемонстрировав, что не все канонические игровые повороты легко воспринимаются в формате телевизионного сериала.

"Uncharted: Неизведанное"

Если вы соскучились по приключениям в стиле Индианы Джонса, то экранизация игрового бестселлера от Naughty Dog – именно для вас. Серия игр Uncharted для PlayStation всегда славилась своим "кинематографическим" геймплеем, где каждый уровень напоминал дорогую голливудскую постановку.

Режиссер Рубен Флейшер решил не пересказывать сюжеты игр дословно, а создать некий приквел – историю становления молодого охотника за сокровищами Нейтана Дрейка. Эта роль досталась звезде "Человека-паука" Тому Холланду, а его харизматичного и хитрого наставника Виктора "Салли" Салливана сыграл Марк Уолберг. Вместе они отправляются на поиски утраченного золота Магеллана, параллельно распутывая семейные тайны и убегая от коварных конкурентов.

В фильме мастерски воспроизведены культовые сцены из игры, например эпическое падение с грузового самолета. Несмотря на опасения скептиков, дуэт Холланда и Уолберга оказался чрезвычайно органичным, наполненным остроумными диалогами и взаимными "подколами". И в результате имеем замечательное попкорн-кино, которое не требует от зрителя знания каждой игровой миссии и дарит два часа искреннего драйва и экзотических пейзажей.

"Аркейн"

Когда мир увидел первый сезон "Аркейна", стало понятно, что это не просто экранизация популярной игры League of Legends от Riot Games, а настоящая революция в анимации. Созданный французской студией Fortiche Production, сериал поразил зрителей уникальным визуальным стилем: кропотливой смесью 2D- и 3D-анимации, где каждый кадр выглядит как ожившее полотно масляной живописи.

Сюжет параллельно разворачивается в двух контрастных городах – стимпанк-технологическом аристократическом Пилтовере и мрачном подземном Зауне. В эпицентре событий оказываются две сестры, Вай и Паудер, чьи судьбы расходятся по разные стороны баррикад из-за изобретения магической технологии "гекстек", которая способна изменить реальность – или просто ее уничтожить. Драма сериала настолько глубокая и взрослая, что он мгновенно вышел за пределы геймерского сообщества, став настоящим поп-культурным феноменом.

Рекорды "Аркейна" говорят сами за себя: проект получил 100% одобрение от критиков на Rotten Tomatoes и стал первым в истории стриминговым сериалом, который забрал все основные награды на престижной премии Annie Awards (анимационный аналог "Оскара"), включая категорию "Лучший анимационный проект для широкой аудитории".

Феномен сериала заключается в том, что создатели не просто экранизировали игру, а рассказали во Вселенной League of Legends универсальную историю о социальном неравенстве, травмы прошлого и невозможность выбора между семьей и убеждениями. Завершив эту историю вторым сезоном, "Аркейн" навсегда застолбил за собой место в зале славы мирового кинематографа.

"Фолаут"

Сериал от Amazon Prime Video стал редким примером того, как можно идеально воспроизвести на экране не только сюжет, но и саму "душу" игровой вселенной. Основанный на легендарной серии RPG от Bethesda Game Studios, "Фолаут" погружает зрителя в ретрофутуристическую Америку, превратившуюся в радиоактивную пустошь после ядерной войны.

Шоуранер Джонатан Нолан (соавтор "Мира Дикого Запада") сделал ставку на фирменный черный юмор и эстетику 50-х годов, где джазовые хиты звучат на фоне мутантов и разрушенных городов. История разворачивается вокруг наивной девушки Люси (Элла Пурнелл), которая впервые покидает комфортное подземное Хранилище, и циничного Гуля-наемника (Уолтон Гоггинс), чья жизнь в постядерной пустоши длится уже более двухсот лет.

Крутость проекта заключается в безупречном визуальном дизайне: от огромных стальных доспехов Братства Стали до каждой бутылки "Ядер-Колы" – все выглядит так, будто сошло с мониторов геймеров.

Сериал спровоцировал настоящий "эффект Фолаута", когда миллионы людей после просмотра снова вернулись к прохождению игр серии. Критики и фанаты единодушно отметили, что создателям удалось найти идеальный баланс между кровавым экшном, политической сатирой и искренней человеческой драмой.

"Фолаут" доказал, что даже самый причудливый игровой мир может стать базой для интеллектуального и увлекательного сериала, который интересно смотреть даже тем, кто никогда не держал в руках геймпад.

"Обитель зла"

В конце девяностых мир обезумел от игры Resident Evil от японской компании Capcom. Игра затягивала своей вязкой атмосферой безысходности, где каждый патрон был на вес золота, а за каждым углом подземной лаборатории подстерегал результат ужасных биологических экспериментов корпорации Umbrella.

Экранизировать эту вселенную взялся Пол В. С. Андерсон, который сделал ставку не на прямое копирование игрового сюжета, а на драйвовый экшн. Главную героиню – загадочную Элис – сыграла Милла Йовович, которая впоследствии стала неизменной звездой всей долгоиграющей кинофраншизы "Обитель зла".

По сюжету, группа спецсилы проникает в подземную лабораторию "Улей", где вышел из-под контроля смертоносный Т-вирус, который превратил весь персонал в кровожадных зомби, а суперкомпьютер "Красная королева", контролирующий "Улей", сделает все, чтобы не выпустить Т-вирус наружу.

Первый фильм дал старт одной из самых длительных и успешных кинофраншиз в истории игровых адаптаций. В течение пятнадцати лет зрители наблюдали за тем, как Милла Йовович уничтожает орды мутантов, превращаясь в настоящую икону жанра survival horror.

В основную серию, созданной тандемом Андерсона и Йовович, вошли шесть лент: оригинальная "Обитель зла" (2002), сиквел "Апокалипсис" (2004), пустынная "Вымирание" (2007), технологическая "Потусторонняя жизнь" (2010), масштабная "Возмездие" (2012) и эпическая "Финальная битва" (2017).

"Сайлент Хилл. Возвращение" (2026)

Фанаты культового психологического хоррора получили настоящий подарок: сначала 2024-го компания KONAMI выпустила римейк Silent Hill 2 – культовой игры 2001 года, которая сразу после перевыпуска стала хитом и среди нового поколения геймеров. А теперь режиссер Кристоф Ганс, который в 2006-м представил первую киноадаптацию мрачной Вселенной Сайлент Хилла, выпускает фильм, который одновременно является и экранизацией Silent Hill 2, и перезапуском кинофраншизы "Сайлент Хилл".

Это уникальный случай в индустрии, когда римейк игры для PS5 и полнометражный фильм разрабатывались параллельно, а творческие команды постоянно обменивались идеями, чтобы создать максимально полное погружение в мир кошмаров Сайлент Хилла.

Сюжет фильма ведет Джеймса Сандерленда (Джереми Ирвин) в мрачный город, куда его позвало таинственное письмо от давно потерянной возлюбленной Мэри (Анна Эмили Андерсон). Там он предстает перед собственными демонами и ужасной правдой, граничащей с безумием.

Как и в первом фильме, Кристоф Ганс снова отказался от нарисованных на компьютере монстров в пользу загримированных акробатов и танцоров, чья сюрреалистическая пластика вдохнула жизнь в обновленного Пирамидоголового, жутких Медсестер и других ужасных созданий.

А сможет ли Джеймс пройти мимо них и отыскать свет в вечном тумане Сайлент Хилла, мы узнаем уже совсем скоро – в кинотеатрах Украины лента стартует 22 января.