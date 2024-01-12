Для всей семьи: 7 хороших фильмов на вечер, которые помогут расслабиться после тяжелого дня

Позади тяжелая рабочая неделя, а впереди – время выходных и отдыха. А лучший способ забыть все проблемы – это провести время с семьей за просмотром хорошего фильма.

Поэтому 24 Канал подготовил для вас подборку картин с хорошими историями, которые подойдут для просмотра всей семьей. Поэтому готовьте попкорн и выбирайте фильм, который нравится больше всего.

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"Папин уикенд"

Главный персонаж сообщает своему отцу, итальянскому иммигранту Сальво, внимательно соблюдающему национальные традиции, о своих намерениях жениться на американке. Отец настаивает на том, что они должны провести выходные вместе с родителями невесты.

"Папин уикенд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Три мушкетера: Д'Артаньян"

От Лувра до Букингемского дворца, от парижских бульваров до осады Ла-Рошели... В стране, охваченной религиозными войнами и под угрозой вторжения британской армии, группа мужчин и женщин взялась за мечи, переплетая свою судьбу с судьбой Франции.

"Три мушкетера: Д'Артаньян": смотрите онлайн трейлер фильма

"Работы"

В обозримом будущем Элейн, охотница за богатыми невестами, и Чарльз, беззаботный ловелас, пользуются андроидами-двойниками для выполнения своих задач. Однако они и не подозревают, что в один момент эти работы обретут сознание и решат убежать, отправившись в путешествие вдвоем.

"Работы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Принц пустыни"

Недавний приключенческий фильм рассказывает трогательную историю дружбы двенадцатилетнего степного кочевника Зоди и его спасенного верблюда. Вместе с ветеринаром они предоставляют уход за осиротевшим животным и проводят веселые дни. Однако проблема возникает, когда браконьер Тарек пытается похитить малыша для участия в гонках.

"Принц пустыни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Призрачные"

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Легкая комедийная лента с элементами мелодрамы – отличный вариант для уютного вечера. Сердечный фермер Коул Тернер очаровался Сэдой Роуд на уличной ярмарке и очень расстроился, когда после фантастической встречи девушка внезапно исчезает. Не принимая такого поворота событий, Коул решает не мириться с этим, а продолжить поиски и обнаруживает, что его новая знакомая – таинственный агент разведки.

"Призрачные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Свидание на Венере"

Молодая Миа и ее новый друг Кайл отправляются в путешествие в Испанию с одной целью: найти биологическую мать Мии. Путешествуя по красивым городам Андалусии, юная пара переживает свою первую любовь и впервые наталкивается на трудности жизни. Важным становится не только то, кто дал тебе жизнь, но и куда ты направляешь его потом.

"Свидание на Венере": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жених с all inclusive"

Всю свою жизнь Тридан провел в роскошной пятизвездочной гостинице, где следовал принципу "все включено". Однако настанет время перемен, и Тридан отправляется в Париж в поисках своей любви, девушки, которую он встретил на курорте 30 лет назад.

Веря в свой успех, он рассчитывает на помощь своего брата, временно проживающего в квартире отца. Но кому нужен наивный, навязчивый родственник? Поэтому, Луи решает избавиться от непрошеного гостя, используя свою любимую для достижения этой цели.

"Жених с all inclusive": смотрите онлайн трейлер фильма