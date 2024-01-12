Тому 24 Канал підготував для вас добірку стрічок з добрими історіями, які підійдуть для перегляду усією родиною. Тому готуйте попкорн і обирайте фільм, який подобається найбільше.

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"Татусів вікенд"

Головний персонаж повідомляє своєму батькові, італійському іммігранту Сальво, який уважно дотримується національних традицій, про свої наміри одружитися з американкою. Батько наполягає на тому, що вони повинні провести вихідні разом із батьками нареченої.

"Татусів вікенд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Три мушкетери: Д'Артаньян"

Від Лувра до Букінгемського палацу, від паризьких бульварів до облоги Ла-Рошелі... У країні, охопленій релігійними війнами та під загрозою вторгнення британської армії, група чоловіків і жінок взялися за мечі, переплітаючи свою долю з долею Франції.

"Три мушкетери: Д'Артаньян": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роботи"

У недалекому майбутньому Елейн, мисливиця за багатими нареченими, і Чарльз, безтурботний ловелас, користуються андроїдами-двійниками для виконання своїх завдань. Однак вони й не підозрюють, що в один момент ці роботи набудуть свідомості та вирішать втекти, вирушивши в подорож вдвох.

"Роботи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Принц пустелі"

Нещодавній пригодницький фільм розповідає зворушливу історію дружби дванадцятирічного степового кочівника Зоді та його врятованого верблюда. Разом із ветеринаром, вони надають догляд за осиротілою твариною та проводять веселі дні. Проте проблема виникає, коли браконьєр Тарек намагається викрасти малюка для участі в перегонах.

"Принц пустелі": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Примарні"

Легка комедійна стрічка з елементами мелодрами – чудовий варіант для затишного вечора. Сердечний фермер Коул Тернер зачарувався Седою Роуд на вуличному ярмарку та дуже засмутився, коли після фантастичної зустрічі дівчина раптово зникає. Не приймаючи такого повороту подій, Коул вирішує не миритись з цим, а продовжити пошуки та виявляє, що його нова знайома – таємничий агент розвідки.

"Примарні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Побачення на Венері"

Молода Міа та її новий приятель Кайл вирушають у подорож до Іспанії з однією метою: знайти біологічну матір Мії. Подорожуючи красивими містами Андалусії, юна пара переживає своє перше кохання і вперше натрапляють на труднощі життя. Важливим стає не лише те, хто дав тобі життя, але й куди ти направляєш його потім.

"Побачення на Венері": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наречений з all inclusive"

Все своє життя Тридан провів у розкішному п'ятизірковому готелі, де слідував принципу "все включено". Проте настане час змін, і Тридан вирушає до Парижа в пошуках свого кохання, дівчини, яку він зустрів на курорті 30 років тому.

Вірячи у свій успіх, він розраховує на допомогу свого брата, що тимчасово мешкає у квартирі їхнього батька. Але кому потрібен наївний, докучливий родич? Тому, Луї вирішує позбутися непрошеного гостя, використовуючи свою кохану для досягнення цієї мети.

"Наречений з all inclusive": дивіться онлайн трейлер фільму