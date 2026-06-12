3 душевных фильма с высокими рейтингами, которые спасут ваше ментальное состояние

В жизни каждого бывают по-настоящему неспокойные времена. Кто-то переживает кризис в отношениях, кто-то – сталкивается с проблемами на работе, а кто-то пытается понять своё предназначение. Но, пожалуй, самое главное предназначение каждого человека – быть счастливым.

Итак, в материале 24 Канала мы подготовили для вас подборку фильмов, которые помогут поддержать психическое здоровье. Выбирайте своего фаворита, восстанавливайте внутренние ресурсы и делайте шаг к своей лучшей жизни.

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"Секретная жизнь Уолтера Митти"

Этот высокорейтинговый американский приключенческий комедийно-драматический фильм вышел на экраны в 2013 году. Ленту сняли по одноименному роману Джеймса Тербера.

Сюжет разворачивается вокруг Уолтера Митти – мужчины, который живет обычной жизнью: работает в офисе и живет в обычном доме.

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако у него гораздо больше амбиций и мечтаний, которые кажутся почти недостижимыми. Но однажды в его сознании происходит переломный момент, и он понимает,, что хочет стать главным героем собственной жизни и измениться навсегда.

"Счастье в волосах"

Еще одна лента, которая может коренным образом изменить ваше отношение к жизни, – "Счастье в волосах". Это американская комедийная драма о женщине, у которой начинают выпадать волосы.

Казалось бы,, ничего критического, однако фильм несет в себе гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд.

"Счастье в волосах": смотрите онлайн трейлер фильма

Это история о том, чт,, что красота не всегда зависит от внешности – она живет глубоко внутри каждого из нас. Поэтому главная героиня решает побриться наголо, и с тех пор ее жизнь приобретает совершенно новые краски.

"Всегда говори "да""

Эта история идеально подойдет для тех, кто давно задумывается об изменениях в своей жизни. Американско-британский романтический фильм вышел в 2008 году. Главную роль в нем исполнил легендарный Джим Керри.

Сюжет разворачивается вокруг депрессивного главного героя, который привык постоянно всему отказываться: друзьям, которые зовут его куда-то, или возможности попробовать что-то новое.

Однако один день меняет абсолютно все. Отныне он решает отвечать «да» на все жизненные вызовы и смотреть, куда это его приведет.

"Всегда говори "да"": смотрите онлайн трейлер фильма

Ищите среди этих фильмов историю, которая затронет особые струны вашей души. Выбирайте фильм для просмотра и поддержите себя в моменты трудностей, сомнений или в дни, когда стоите на жизненном перепутье.