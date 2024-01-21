Именно для этого 24 Канал подготовил подборку романтических комедий, которые станут отличным завершением этих зимних выходных.

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"Незабываемое Рождество"

Год: 2022

Режиссер: Джанин Дамиан

Сьерра Бельмонт – дочь владельца горнолыжного курорта. Она привыкла к роскошной жизни, немного развращена, поэтому накануне Рождества судьба подготовила ей еще то испытание. Из-за несчастного случая Сиера теряет память и попадает под опеку владельца маленькой гостиницы и его дочери. Это маленькое и действительно незабываемое приключение поможет каждому снова поверить в чудо.

"Незабываемое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мое прекрасное несчастье"

Год: 2023

Режиссер: Роджер Камбл

У каждого из нас есть свои секреты. Эбби Абернати не стала исключением. Чтобы скрыть секрет, хранящийся годами, девушка решается на кардинальные изменения. Поступив в университет, Эбби с головой ныряет в учебу и пытается жить дальше, однако однажды решается на азартное пари. Сможет ли она обуздать тайну прошлого, догоняющую ее?

"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неудержимая свадьба"

Год: 2023

Режиссер: Джейсон Мур

День свадьбы – один из самых ответственных дней в жизни каждой пары, однако не всегда все происходит по плану. Именно об этом одна из самых ожидаемых лент 2023 года с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем в главных ролях.

Жених и невеста празднуют свадьбу на тропическом острове, куда неожиданно приезжают их семьи и друзья. Дарси и Топ стремятся сбежать с собственного праздника, но именно тогда, когда из-за столкновений все может разрушиться, свадьбу срывают пираты. В заложники попадают все, кроме пропавшей пары.

"Неудержимая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя вина"

Год: 2023

Режиссер: Доминго Гонсалес

Ноа – ценительница классической литературы, которая любит командные виды спорта. Ник – серфер и любитель громких вечеринок. Казалось бы, эти двое совершенно разные, однако есть кое-что, что объединяет: они сводные брат и сестра, обожают гонки, а в сердцах зарождается любовь.

"Моя вина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люблю тебя ненавидеть"

Год: 2024

Режиссер: Уилл Глак

24 января в кинотеатрах выйдет одна из самых ожидаемых романтических комедий года – "Люблю тебя ненавидеть". Это история о Бене и Би, которые не виделись еще из колледжа, но воссоединяются на свадьбе общих друзей. С каждой встречей чувство ненависти между ними росло. Смогут ли теперь искренние чувства преодолеть враждебность?

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите онлайн трейлер фильма

Автор: София Елейко