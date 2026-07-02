Все пять фильмов, которые рекомендует вам 24 канал, объединяет одно: финал, заставляющий переосмыслить все увиденное. Если вы любите кино, которое не отпускает даже после титров, – ваш список на ближайшие вечера готов.

Предлагаем 5 фильмов с Памелой Андерсон из 90-х, о которых сегодня почти не вспоминают

"Побочный эффект"

Экспериментальные лекарства, депрессия и ночные прогулки во сне – плохая комбинация уже сама по себе. Но настоящий сюрприз ждет ближе к финалу, когда окажется, что все было совсем не так, как казалось.

"Побочный эффект": смотрите онлайн трейлер фильма

"Остров проклятых"

Федеральный маршал прибывает на изолированный остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки психиатрической больницы. Но чем глубже он погружается в дело, тем больше сомневается в собственных глазах. Один из тех фильмов, после финала которого понимаешь: все это время тебя мастерски водили за нос.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Забирая жизнь"

Монреаль. Маньяк, который убивает жертв и буквально начинает жить их жизнью – использует их имена, карты, счета. Детективы зашли в тупик, поэтому дело передают агенту ФБР Иллиане Скотт. Она хочет проникнуть в голову убийцы – и это у нее получается гораздо лучше, чем она рассчитывала.

"Забирая жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невидимый гость"

Успешный бизнесмен Адриан Дория просыпается в гостиничном номере рядом с мертвой любовницей. Свидетелей нет, кроме него в комнате никого не было. Адвокат Вирджиния Гудман пытается докопаться до правды – и делает это методично, версия за версией. Испанский триллер с финалом, который переписывает всю историю задним числом.

"Невидимый гость": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тело"

Испанское кино априори непредсказуемо – и этот фильм подтверждает правило. Молодой профессор теряет богатую жену, которая была заметно старше его. Подозрение падает на него – но дальше все становится еще интереснее: тело исчезает из морга, свидетели либо мертвы, либо скрываются, а вокруг дела начинается полумистическая активность. Детектив, в котором логическое объяснение появляется в последний момент – и оно того стоит.

"Тело": смотрите онлайн трейлер фильма

Ну и закрепить эффект стоит подборкой психологических триллеров, которые немного пощекочут вам нервы.