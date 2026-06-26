Если вы любите триллеры, в которых напряжение держится до финальных титров, сохраните эти фильмы, которые 24 канал собрал в подборку.

Предлагаем 5 фильмов ужасов, которые пощекочут нервы

"Западня"



"Западня" / Кадр из фильма

Казалось бы, идеальный отец везет дочь-подростка на концерт любимой певицы. Что может пойти не так? А всё, если ты не просто любящий папа, а серийный убийца, для которого ФБР устроило ловушку.

"Убийства с открытками"



"Убийства с открытками" / Кадр из фильма

Детектив, потерявший собственную дочь, отправляется в Европу, чтобы найти её убийцу. Но чем больше информации он находит, тем запутаннее становится дело. Его дочь — далеко не первая жертва. И все эти убийства — дело рук маньяка. А может, и двоих? Единственная зацепка — открытки, которые убийца присылает перед каждым преступлением.

"Дом, который построил Джек"





"Дом, который построил Джек"/Кадр из фильма



70-е годы. США. 20 лет ужаса. Один психопат по имени Джек. История страшных преступлений маньяка, который держал американцев в страхе и наслаждался собственной силой, считая их произведениями искусства. Будет ужасно и неприятно.

"Номис"



"Номис"/ Кадр из фильма



Детектив находит подозреваемого по делу о похищении женщин, но очень быстро понимает, что всё не так просто. Сюжет постоянно меняет направление, заставляя сомневаться в каждой новой версии. Именно за это этот триллер и стоит посмотреть.

Ну и не пропустите эти 7 фильмов с высокими рейтингами, от которых не сможете оторваться ни на минуту