Якщо любите трилери, де напруга тримає до фінальних титрів, зберігайте ці фільми, які 24 канал зібрав у добірку.

Радимо 5 фільмів жахів, які лоскочуть нерви

"Западня"





Западня/ Кадр з фільму



Здавалось би ідеальний батько веде доньку-підлітка на концерт улюбленої виконавиці. Що може піти не так? А все, якщо ти не просто люблячий тато, а й серійний вбивця для якого ФБР влаштувало пастку.

"Убивства з листівками"

"Убивства з листівками"/ Кадр з фільму



Детектив, що втратив власну доньку, вирушає до Європи, щоб знайти її вбивцю. Але чим більше він інформації знаходить - тим заплутанішою стає справа. Його донька - далеко не перша жертва. І всі ці вбивства - справа рук маньяка. Чи може двох? Єдина зачіпка - листівки, що убивця надсилай перед кожним злочином.

"Дім, який побудував Джек"



"Дім, який побудував Джек"/ Кадр з фільму



70-ті роки. США. 20 років жаху. Один психопат на ім’я Джек. Історія страшних злочинів маньяка, що тримав у страху американців та насолоджувався власною силою, бо вважав це все витвором мистецтва. Буде жахливо та неприємно.

"Номіс"





"Номіс"/Кадр з фільму



Детектив знаходить підозрюваного у справі про викрадення жінок, але дуже швидко розуміє, що все не так просто. Сюжет постійно змінює напрямок, змушуючи сумніватися в кожній новій версії. Саме за це цей трилер і варто подивитися.

Ну і не пропустіть ці 7 високорейтингових фільмів, від яких не зможете відірватись ні на хвилину