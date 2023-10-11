3 крутых фильма, от которых невозможно оторвать взгляд

Крупнейшие кинокомпании мира ежегодно выпускают такое количество фильмов, что голова идет кругом. Впрочем, найти картину с небанальным сюжетом – настоящий вызов.

Если вы на выходных запланировали посмотреть что-то действительно крутое – храните наш список захватывающих с первой минуты фильмов. "Поймай меня, если сможешь", "Области тьмы", "Платформа" – картины, от которых невозможно оторвать взгляд.

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"Поймай меня, если сможешь" / Catch Me If You Can

Год: 2002

Жанр: драма, криминал, биографический

Страны: США, Канада

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Леонардо Ди Каприо, Том Генкс, Кристофер Уокен, Мартин Шин и другие

Рейтинг IMDb: 8,1

Рассказ о Фрэнке Эбигнейле, изобретательном авантюристе, разворачивается на фоне конца 1960-х годов прошлого века. В результате финансовых трудностей его родители вынуждены покинуть роскошный коттедж в центре Нью-Йорка и переехать на скромную квартиру на окраине. Родственники решают разойтись, и молодой человек, имея всего 25 долларов в кармане, покидает свой родной дом.

Невероятный триумф возможен не только на больших экранах. Favbet помогает каждому стать главным персонажем фильма и почувствовать вкус победы.

Главный персонаж решает заработать денег, используя свои природные способности к искусству обмана. Он быстро становится успешным в этой игре благодаря своему обаянию и склонности к "чистым" трюкам. Молодой человек легко завоевывает доверие среди порядочных граждан, сводя их материальную помощь к своему доходу.

Однако в этой истории есть и другая сторона медали — Карл Генретти, агент Федерального бюро расследований (ФБР), готовый сделать все, чтобы схватить Фрэнка.

"Поймай меня, если сможешь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Платформа"/The Platform

Год: 2019

Жанр: фантастика, ужасы, триллер

Страна: Испания

Режиссер: Гальдер Гастелло-Уррутия

Актеры: Иван Массаге, Сорион Эгилеор, Антония Сан Хуан, Эмилио Буале и другие

Рейтинг IMDb: 7,0

Горенг рискует поучаствовать в секретном эксперименте. По прошествии некоторого времени он просыпается в комнате с абсолютно голыми стенами, на 48-м уровне. Просматривая помещение, главный герой фильма замечает прямоугольные отверстия. Также в комнате есть что-то похожее на колодец, через который каждый день подается еда на все равные. Становится очевидным, что чем ниже ты находишься, тем меньше шансов на еду. Но есть одно правило: один раз в тридцать дней обитатели верхних уровней переселяются вниз, и та же участь ждет тех, кто оказался на самом дне.

У Горенга есть только один сосед, решивший взять с собой нож, тогда как герой фильма, узнав о том, что он может взять с собой только одну вещь, выбрал книгу "Дон Кихота".

"Платформа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Области тьмы" / Limitless

Год: 2011

Жанр: фантастика, триллер

Страна: США

Режиссер: Нил Бергер

Актеры: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Эбби Корниш, Эндрю Говард и другие.

Рейтинг IMDb: 7,4

Основной персонаж триллера – американский писатель, переживающий серьезный кризис. Эдди Моррил сталкивается с личными и творческими проблемами. Он испытывает трудности в личной жизни, а главное – потерял способность писать. Сроки подачи романа приближаются, издатели требуют готовую рукопись, а Эдди даже не начал над ней работу.

Однако все меняется после случайной встречи со старым другом, Верноном Гантом. Вернон делится с Морриллом новыми научными разработками – таблетками, способными активировать все потенциальные способности мозга. Эти препараты улучшают память, работоспособность, творческие возможности и восприятие. Гант предлагает писателю испытать это лекарство, и Моррилл, решив, что хуже уже не будет, соглашается на его предложение.

"Области тьмы": смотрите онлайн трейлер фильма