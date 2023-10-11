Якщо ви на вихідних запланували подивитися щось справді круте – зберігайте наш список фільмів, які захоплюють з першої хвилини. "Упіймай мене, якщо зможеш", "Області темряви", "Платформа" – картини, від яких неможливо відірвати погляд.
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"Упіймай мене, якщо зможеш" / Catch Me If You Can
Рік: 2002
Жанр: драма, кримінал, біографічний
Країни: США, Канада
Режисер: Стівен Спілберґ
Актори: Леонардо Ді Капріо, Том Генкс, Крістофер Вокен, Мартін Шин та інші
Рейтинг IMDb: 8,1
Розповідь про Френка Ебігнейла, винахідливого авантюриста, розгортається на тлі кінця 1960-х років минулого століття. Внаслідок фінансових труднощів його батьки змушені залишити розкішний котедж в центрі Нью-Йорка і переїхати на скромну квартиру на околиці. Родичі вирішують розійтися, і молодий чоловік, маючи всього 25 доларів в кишені, залишає свій рідний дім.
Головний персонаж вирішує заробити грошей, використовуючи свій природний хист до мистецтва обману. Він швидко стає успішним у цій грі завдяки своїй чарівності та схильності до "чистих" трюків. Молодий чоловік легко завойовує довіру серед порядних громадян, зводячи їхню матеріальну допомогу до свого доходу.
Однак у цій історії є й інша сторона медалі – Карл Генретті, агент Федерального бюро розслідувань (ФБР), готовий вчинити усе, аби схопити Френка.
"Упіймай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер фільму
"Платформа" / The Platform
Рік: 2019
Жанр: фантастика, жахи, трилер
Країна: Іспанія
Режисер: Гальдер Гастелу-Уррутія
Актори: Іван Массаге, Соріон Егілеор, Антонія Сан Хуан, Еміліо Буале та інші
Рейтинг IMDb: 7,0
Горенг ризикує взяти участь в секретному експерименті. Після деякого часу він прокидається в кімнаті з абсолютно голими стінами, на 48-му рівні. Переглядаючи приміщення, головний герой фільму помічає прямокутні отвори. Також в кімнаті є щось схоже на колодязь, через який щодня подається їжа на всі рівні. Стає очевидним, що чим нижче ти знаходишся, тим менше шансів на отримання їжі. Але є одне правило: один раз на тридцять днів мешканці верхніх рівнів переселяються вниз, і така сама доля чекає тих, хто опинився на самому дні.
У Горенга є лише один сусід, який вирішив взяти з собою ніж, тоді як герой фільму, дізнавшись про те, що він може взяти з собою лише одну річ, вибрав книгу "Дон Кіхота".
"Платформа": дивіться онлайн трейлер фільму
"Області темряви" / Limitless
Рік: 2011
Жанр: фантастика, трилер
Країна: США
Режисер: Ніл Бергер
Актори: Бредлі Купер, Роберт Де Ніро, Еббі Корніш, Ендрю Говард та інші.
Рейтинг IMDb: 7,4
Основний персонаж трилера – американський письменник, який переживає серйозну кризу. Едді Моррілл стикається з особистими та творчими проблемами. Він переживає труднощі в особистому житті, а головне – втратив здатність писати. Терміни подачі роману наближаються, видавці вимагають готовий рукопис, а Едді навіть не розпочав над ним роботу.
Однак усе змінюється після випадкової зустрічі зі старим другом, Верноном Гантом. Вернон ділиться з Морриллом новими науковими розробками – таблетками, які можуть активувати усі потенційні здібності мозку. Ці препарати покращують пам'ять, працездатність, творчі можливості й сприйняття. Гант пропонує письменнику випробувати ці ліки, і Моррілл, вирішивши, що гірше вже не буде, погоджується на його пропозицію.
"Області темряви": дивіться онлайн трейлер фільму