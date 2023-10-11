Якщо ви на вихідних запланували подивитися щось справді круте – зберігайте наш список фільмів, які захоплюють з першої хвилини. "Упіймай мене, якщо зможеш", "Області темряви", "Платформа" – картини, від яких неможливо відірвати погляд.

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"Упіймай мене, якщо зможеш" / Catch Me If You Can

Рік: 2002

Жанр: драма, кримінал, біографічний

Країни: США, Канада

Режисер: Стівен Спілберґ

Актори: Леонардо Ді Капріо, Том Генкс, Крістофер Вокен, Мартін Шин та інші

Рейтинг IMDb: 8,1

Розповідь про Френка Ебігнейла, винахідливого авантюриста, розгортається на тлі кінця 1960-х років минулого століття. Внаслідок фінансових труднощів його батьки змушені залишити розкішний котедж в центрі Нью-Йорка і переїхати на скромну квартиру на околиці. Родичі вирішують розійтися, і молодий чоловік, маючи всього 25 доларів в кишені, залишає свій рідний дім.

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Головний персонаж вирішує заробити грошей, використовуючи свій природний хист до мистецтва обману. Він швидко стає успішним у цій грі завдяки своїй чарівності та схильності до "чистих" трюків. Молодий чоловік легко завойовує довіру серед порядних громадян, зводячи їхню матеріальну допомогу до свого доходу.

Однак у цій історії є й інша сторона медалі – Карл Генретті, агент Федерального бюро розслідувань (ФБР), готовий вчинити усе, аби схопити Френка.

"Упіймай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Платформа" / The Platform

Рік: 2019

Жанр: фантастика, жахи, трилер

Країна: Іспанія

Режисер: Гальдер Гастелу-Уррутія

Актори: Іван Массаге, Соріон Егілеор, Антонія Сан Хуан, Еміліо Буале та інші

Рейтинг IMDb: 7,0

Горенг ризикує взяти участь в секретному експерименті. Після деякого часу він прокидається в кімнаті з абсолютно голими стінами, на 48-му рівні. Переглядаючи приміщення, головний герой фільму помічає прямокутні отвори. Також в кімнаті є щось схоже на колодязь, через який щодня подається їжа на всі рівні. Стає очевидним, що чим нижче ти знаходишся, тим менше шансів на отримання їжі. Але є одне правило: один раз на тридцять днів мешканці верхніх рівнів переселяються вниз, і така сама доля чекає тих, хто опинився на самому дні.

У Горенга є лише один сусід, який вирішив взяти з собою ніж, тоді як герой фільму, дізнавшись про те, що він може взяти з собою лише одну річ, вибрав книгу "Дон Кіхота".

"Платформа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Області темряви" / Limitless

Рік: 2011

Жанр: фантастика, трилер

Країна: США

Режисер: Ніл Бергер

Актори: Бредлі Купер, Роберт Де Ніро, Еббі Корніш, Ендрю Говард та інші.

Рейтинг IMDb: 7,4

Основний персонаж трилера – американський письменник, який переживає серйозну кризу. Едді Моррілл стикається з особистими та творчими проблемами. Він переживає труднощі в особистому житті, а головне – втратив здатність писати. Терміни подачі роману наближаються, видавці вимагають готовий рукопис, а Едді навіть не розпочав над ним роботу.

Однак усе змінюється після випадкової зустрічі зі старим другом, Верноном Гантом. Вернон ділиться з Морриллом новими науковими розробками – таблетками, які можуть активувати усі потенційні здібності мозку. Ці препарати покращують пам'ять, працездатність, творчі можливості й сприйняття. Гант пропонує письменнику випробувати ці ліки, і Моррілл, вирішивши, що гірше вже не буде, погоджується на його пропозицію.

"Області темряви": дивіться онлайн трейлер фільму