16 июня там состоялся показ его фильма "Мертвые не причиняют боли". В материале Кино 24 смотрите список лент, в которых снялся Вигго Мортенсен.

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Фильмы с Вигго Мортенсеном

"Зеленая книга"

Тони "Болтун" был известен как тот, кто всегда откровенно высказывал свои мысли и любил решать вопросы с помощью кулаков.

В 1962 году его наняли в качестве водителя для изысканного музыканта, одного из величайших джазовых пианистов своего времени, Доктора Дона Ширли – человека с темной кожей и высокой моралью.

Водитель нужен был для поездки на юг на концерт, где его расу не принимали. Это могло стать причиной многих трудностей, но ни Тони, ни Дон не расстраивались из-за этого, потому что они находили общее понимание в музыке и в таланте Ширли, что было важнее любых расовых разделений.

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Капитан Фантастик"

Бен и Лесли Кэш живут со своими детьми в домике в горах штата Вашингтон. Родители воспитывали своих шестерых прекрасных детей в любви к природе, важности выживания в диких условиях и других ценностях, верных их собственным идеалам.

Однако Лесли попадает в больницу, где вскоре умирает. Бен вместе с детьми отправляется на ее похороны, хотя ее отец угрожает ему арестом при приезде. Это первое путешествие в большой мир для шести детей, которое оставит неизлечимые следы в их жизни.

"Капитан Фантастик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Преступления будущего"

В недалеком будущем человечество учится адаптироваться к новому миру, где возникает "синдром ускоренной эволюции". Этот синдром приводит к удивительным изменениям в телах людей, заставляя их испытывать трансформации. Некоторые из них принимают эти изменения, видя в них новые возможности. Другие же пытаются противостоять этому явлению любыми доступными средствами, ища способы контролировать или останавливать эволюционный процесс.

"Преступления будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вам нравится фильмография Вигго Мортенсена, обязательно посмотрите еще две высокорейтинговые ленты с этим звездным актером. Это фильмы "Порок на экспорт" и "Оправданная жестокость".

Украинцы выражают благодарность Вигго за его сознательную позицию и поддержку Украины во времена ужасной разрухи, вызванной российской агрессией.