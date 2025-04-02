Не только "Бэтмен навсегда": 3 легендарные ленты с покойным Вэлом Килмером

1 апреля в Лос-Анджелесе умер известный американский актер Вэл Килмер. Зрители точно знают его по роли Бэтмена.

Однако Килмер, которого не стало в возрасте 65 лет из-за пневмонии, был известен и благодаря другим известным лентам. В материале Кино 24 мы собрали для вас топовые высокорейтинговые фильмы, в которых сыграл актер.

Советуем Сеть просто гудит: честные отзывы украинцев о новом детективном сериале "Ключи от правды"

"Топ Ган: Меверик"

Это долгожданная и высокорейтинговая лента. В главной роли сыграл Том Круз, однако Вэл Килмер также появился в составе актеров. С сюжетом, новые времена требуют новых героев и обнаруживают новых врагов. Перед бесстрашным пилотом Мевериком на этот раз предстанут еще большие вызовы и испытания.

"Топ Ган: Меверик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поцелуй на вылет"

Мелким злоумышленником решил выдать себя за актера и приехать в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в прослушивании. Совсем скоро он окажется в центре тяжелого расследования вместе с привлекательной студенткой и частным детективом. Кто из них окажется убийцей?

"Поцелуй на вылет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Схватка"

В центре сюжета Нил Макколи – преступник, который является одним из самых ловких в Лос-Анджелесе. Работать с ним вместе имеют честь исключительно суперпрофессионалы криминального мира. Против Нила выступает Винсент Ганна, который является детективом. У этих обоих очень много общего. Вероятно даже больше, чем отличного.

"Схватка": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако они таки стоят по разные стороны закона. Две сильные команды сошлись друг против друга. Это схватка не на жизнь, а на смерть.